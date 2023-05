NEWS

Nicolò Figini | 31 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Helena Prestes in questi ultimi giorni si è scontrata con tutti i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023

Continui litigi con Helena a L’Isola dei Famosi 2023

Questo pomeriggio il daytime de L’Isola de Famosi 2023 ci ha mostrato che Helena Prestes ha litigato con tutti i naufraghi, compresi i suoi amici. Ma andiamo con ordine per capire al meglio ciò che è accaduto.

La puntata si è aperta con un’inquadratura sulle scarpe di Helena, la quale le ha appese nella capanna dove dorme Fabio. Quest’ultimo ha chiesto con gentilezza se poteva toglierle perché non gli sembrava carino e nessun altro di loro lo ha mai fatto. Prima la naufraga ha risposto: “Ma non credo ci sbatti la testa” e poi si è giustificata dicendo che a lei le scarpe è l’unica cosa che vorrebbe asciutta.

Fabio, anche se molto scocciato, le ha detto di lasciarli lì. A intervenire, però, ci ha pensato Marco Mazzoli che aveva assistito alla scena. Le ha prese con un bastone e le ha buttate per terra e quando Helena ha chiesto chi fosse stato ha fatto finta di nulla.

I problemi per la naufraga de L’Isola dei Famosi 2023 non terminano qui. Durante la divisione del cibo, infatti, ha avuto un diverbio con Pamela Camassa. La showgirl l’ha definita pesante e antipatica. In seguito, poi, la Prestes si è scontrata anche con i suoi due amici, Nathaly e Gianmaria.

Questi due l’hanno seguita, dopo essere stati invitati, nello spazio che lei stessa si è costruita lontano dal resto del gruppo. Nel momento in cui, però, Helena ha cominciato a dire che la capanna e il fuoco erano solo suoi, la Caldonazzo e Sainato si sono molto arrabbiati: “Ci hai invitati ma sembra che comandi tu“.

Stufo del suo comportamento, quindi, Gianmaria è tornato dagli altri. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. Per recuperare le scene intere potete andare su Mediaset Infinity.