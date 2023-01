Matteo Diamante re di coppie per Are You the One su Youtube

Spettacolo

Redazione | 25 Gennaio 2023

Matteo Diamante condurrà su Youtube una striscia di reaction alle puntate di Are You the One Italia che invece andrà in onda su Paramount+

Sta per debuttare un nuovo reality show, si chiama Are You the One? Italia, è un format internazionale di MTV e debutterà sul servizio streaming Paramount+ dal 15 febbraio. Alla guida ci sarà Luca Vezil, content creator da oltre 1 milione di follower, qui alla sua prima esperienza come conduttore. Ma non sarà l’unico volto noto a tenere compagnia agli spettatori. Sul canale YouTube di MTV Italia verrano infatti realizzati 10 speciali dal titolo Are You the One? Reaction condotti dallo youtuber Tony Ipants affiancato da Matteo Diamante, che tutti ricordano per i suoi trascorsi all’Isola dei Famosi e a Ex on the Beach, dove ha conosciuto Nikita Pellizon oggi al Grande Fratello VIP. Con Nikita Matteo ha avuto una relazione ormai finita da tempo. Novella 2000 ha incontrato Diamante.

Intervista a Matteo Diamante

Lei che ruolo avrà nel programma?

“Sarà molto divertente, perché farò su YouTube le reaction alle puntate assieme a Tony Ipants, ai concorrenti del reality ma anche a tanti personaggi già noti al pubblico di MTV e Paramount+. In pratica guardiamo le puntate e commenteremo in modo simpatico e divertente, anche per smorzare un po’ la tensione. Lo abbiamo fatto anche nelle scorsa edizione di Ex On the Beach Italia appena conclusasi”.

Insomma, ormai sta diventato esperto in materia?

“Può dirlo forte! E inoltre le dico di più: fino ad oggi le reaction venivano fatte principalmente sui social, mentre adesso la mia intenzione è di portare in TV questo format in un programa dedicato”.

Quindi farà proprio un programma così?

“Certo, proprio in questi giorni sono andato a registrare un marchio di una nuova trasmissione che si ispira ai Mai dire… della Gialappa’s band. Ovviamente rivisitata ai giorni nostri. Non so su che rete andrà, ma comunque è un progetto cui tengo tantissimo”.

In effetti la televisione di adesso è cambiata. Tante cose girano attorno ai social network.

“Esattamente. Ho capito che unire il pubblico televisivo con quello del Web (che non è poco) è una formula vincente. Prima succedeva che dopo ogni trasmissione, tramite Internet, si registravano video dove commentavamo in maniera ironica quello che succedeva. Adesso invece la cosa diventa ufficiale”.

Tornando alle trasmissioni Are you the one e Ex on the Beach, le faccio una domanda un po’ fuori dagli schemi. Con tutte le relazioni che ha visto nascere, le è venuta la voglia di innamorarsi seriamente di qualcuna?

“Non le nascondo che vedere tante coppie che si formano mi fa un certo effetto. I ragazzi che hanno partecipato hanno preso tutto sul serio, e questo mi ha affascinato. Al momento mi sto impegnando più sul mio lavoro, e non penso più di tanto a cercare una relazione per me, anche perché dovrei prima mettere a posto la mia testa e poi creare qualcosa d’importante sotto il punto di vista sentimentale”.

a cura di Armando Sanchez