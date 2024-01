Spettacolo

Nicolò Figini | 9 Gennaio 2024

Amici 23

In queste ore è stata divulgata una foto che ritrae Matthew e Mew fuori dalla scuola di Amici 23. Il pubblico pensa che abbiano lasciato il talent. Ma che cosa sta succedendo?

Mew e Matthew fuori da Amici 23?

Nel daytime di ieri abbiamo visto una scena tratta dal pomeridiano di Amici 23 in cui Matthew si è alzato nel bel mezzo della puntata per andarsene in casetta. Il tutto è accaduto dopo che Rudy Zerbi ha criticato duramente la sua esibizione e ha asserito che lo avrebbe voluto vedere all’ultimo posto. L’allievo è scoppiato a piangere e in seguito è stato consolato da Mew:

“Ci sta che anche tu abbia questi momenti qui, non puoi essere sempre quello che non cade mai. Sì, è normale. Non sei una persona che non prova sentimenti. Cosa pretendi da te stesso? Amore, sono io.

Davanti a me non devi trattenerti. Sono l’unica persona con cui puoi essere te stesso, non ti giudicherò mai. Te lo dico io, è questo che tu vuoi fare nella vita”.

La foto che un’utente del web ha pubblicato proprio in queste ore, però, ha messo in allarme i fan. Qui sotto vediamo lo scatto, che la persona dice essere stato fatto oggi, con Matthew e Mew al centro. I due allievi di Amici 23 si trovano in stazione a Roma e stanno prendendo un taxi.

Mew e Matthew di Amici 23 in stazione a Roma

Nonostante la fotografia sia stata divulgata come vere qualcuno mette il dubbio. Si vocifera che questi scatti risalgano al periodo di Natale, quando erano liberi di stare nelle loro abitazioni per le feste. Un’altra ipotesi è che abbiano avuto l’occasione di partecipare a un evento di cui noi ancora siamo a conoscenza.

Altri, però, pensano che siano stati eliminati o se ne siano andati da Amici 23. Che cosa c’è di vero in tutto ciò? Ancora non lo sappiamo ma probabilmente lo scopriremo nei daytime che verranno.