Matthew scoppia a piangere e abbandona lo studio durante la puntata del pomeridiano (VIDEO)

Nicolò Figini | 8 Gennaio 2024

Durante il daytime abbiamo visto Matthew uscire dallo studio in lacrime nella puntata di domenica 7 gennaio a causa delle critiche di Rudy Zerbi.

Matthew scoppia a piangere

Ieri pomeriggio è andata in onda la puntata del pomeridiano di Amici 23 dopo la lunga pausa natalizia. Abbiamo rivisto tutti i professori, Maria De Filippi e gli alunni pronti a dare il meglio di loro. A volte, però, capita che non a tutti si possa piacere. Questo è il caso di Matthew, il quale ha ricevuto dure critiche da parte di Rudy Zerbi dopo la sua esibizione.

Nel daytime di quest’oggi, tuttavia, la regia ci ha mostrato un dettaglio che a molti era sicuramente sfuggito. Il giovane cantante è uscito in lacrime all’improvviso senza nemmeno chiedere il permesso. Molto probabilmente avrà parlato con la produzione nel dietro le quinte per chiedere di potere andare in casetta. E così ha fatto.

Infatti lo abbiamo visto dirigersi nella sua stanza inseguito da Gaia, la quale è andata da lui per abbracciarlo e chiedergli se andasse tutto bene. Alla sera, poi, quando anche gli altri allievi hanno fatto ritorno hanno domandato a Matthew come stesse. Il concorrente di Amici non sa come uscire da questa situazione.

Matthew dopo la puntata di domenica reagisce così e Mew cerca di farlo aprire confrontandosi con lui #Amici23 pic.twitter.com/fIrSckTK8d — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 8, 2024

A consolarlo è arrivata anche Mew, la quale ha mostrato molta empatia verso il fidanzato e lo ha rincuorato. Lei sa che questa è la strada che vuole percorrere, non deve buttarsi giù perché è consapevole di quanto vale:

“Ci sta che anche tu abbia questi momenti qui, non puoi essere sempre quello che non cade mai. Sì, è normale. Non sei una persona che non prova sentimenti. Cosa pretendi da te stesso? Amore, sono io.

Davanti a me non devi trattenerti. Sono l’unica persona con cui puoi essere te stesso, non ti giudicherò mai. Te lo dico io, è questo che tu vuoi fare nella vita”.

Vedremo con il tempo se le parole di Mew avranno calmato Matthew. Nel frattempo non ci resta che attendere il prossimo daytime per capire come evolverà la situazione.