Vincenzo Chianese | 18 Febbraio 2024

Mattia Zenzola appare nel pubblico di Striscia La Notizia e non manca la reunion con Cosmary Fasanelli, ex allieva di Amici e attuale Velina

Nel corso di una delle ultime puntate di Striscia La Notizia a comparire nel pubblico è stato Mattia Zenzola. Sui social intanto non è mancata la reunion con Cosmary Fasanelli, ex allieva di Amici e attuale Velina.

Mattia Zenzola a Striscia La Notizia

Sono ormai trascorsi diversi mesi da quando Mattia Zenzola ha vinto Amici 22. Dopo la fine della sua esperienza all’interno del talent show di Maria De Filippi, il ballerino ha dato ufficialmente il via alla sua carriera e sono giunte per lui diverse opportunità di lavoro. Attualmente, come di certo in molti sapranno, l’ex allievo del programma di Canale 5 è nel cast del musical di Mare Fuori, che sta ottenendo un successo incredibile. Gli spettacoli infatti sono sempre sold out e proprio in questi giorni lo show ha fatto tappa a Milano.

In occasione delle repliche nel capoluogo lombardo, Mattia, durante un giorno libero, ne ha approfittato per riunirsi con una sua ex compagna di avventura ad Amici. Di chi parliamo? Nientemeno che di Cosmary Fasanelli. I due hanno preso parte alla 21esima edizione del talent show, lasciando il programma poco prima della partenza del Serale. Mentre la ballerina fu infatti eliminata, Zenzola fu costretto ad abbandonare la trasmissione per via di un infortunio, ottenendo però la promessa di un banco da parte di Raimondo Todaro per l’anno seguente.

In queste ore così Mattia Zenzola e Cosmary Fasanelli si sono ritrovati. Dove? A Striscia La Notizia! Come è noto, la ballerina è nel cast del tg satirico, dove ricopre il ruolo di Velina. Lo stesso Mattia ha preso parte a una delle puntate del programma, apparendo nel pubblico. Naturalmente l’accaduto non è sfuggito agli occhi attenti del web e il video ha così fatto il giro dei social.

Zenzola intanto continua a godersi questo fortunato momento e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.