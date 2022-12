NEWS

Debora Parigi | 1 Dicembre 2022

Amici 22

Mattia di Amici 22 ha un confronto prima con Todaro e poi con Maddalena

Ad Amici 22 c’è stato lo “scandalo” pulizie che ormai va avanti da tutta la settimana e nel daytime di oggi sono arrivate le decisioni. Rudy Zerbi ha convocato i suoi allievi e dopo un confronto ha deciso di togliere loro per un mese il cellulare. Perché prestano particolarmente attenzione a tutti i commenti social dei fan nei loro confronti. E per quanto riguarda Mattia Zenzola? Anche lui poi ha incontrato il suo insegnante Raimondo Todaro e il confronto è stato abbastanza acceso.

Allievo e professore hanno parlato di quanto è successo e Todaro gli ha fatto notare che lui non ascolta mai quello che gli viene detto e poi fa la vittima. Perché infatti il ballerino ha ripetuto il fatto che secondo lui gli altri lo vogliono fuori dal programma. Questo ha fatto molto arrabbiare Raimondo che non sopporta il suo continuo vittimismo e ad un certo punto gli ha detto: “Tu non sai stare al mondo”.

Per dimostrare il fatto che non ascolta mai, l’insegnante gli ha fatto anche l’esempio di un paio di pantaloni che usa sempre per ballare e che lui gli ha detto di non indossare più e gettarli. Domenica in puntata nella seconda esibizione li ha messi. Mattia si è giustificato e allora Todaro gli ha risposto: “Se fai così mi girano la pa**e! Non mi devi prende per il c**o”. E ha continuato: “Il problema è che tu fai come cacchio ti pare, poi vieni, fai la vittima…Tu non capisci mai niente Mattia”. In generale per Raimondo Todaro il problema delle pulizie è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per tutta una serie di problematiche riguardanti il ballo che vanno avanti da settimane. “Tu non ti rendi conto, ma fai sbottare le persone perché hai un atteggiamento snervante”, ha aggiunto il coach.

Alla fine Todaro gli ha detto chiaramente che ha un atteggiamento sbagliato e non se ne rende conto. E quindi ha concluso con: “O stai qui e cambi o vai via!”. Mattia ha iniziato a dire che allora se ne andava perché lui è fatto così. Raimondo ha cercato anche di fargli capire che in vista del Serale lui deve assolutamente cambiare approccio e modo di fare, darsi una svegliata e ascoltare chi ha intorno. La discussione non è finita bene e il ballerino, in lacrime è tornato in casetta.

Proprio in casetta ha avuto un altro confronto. Nel daytime di oggi, infatti, Mattia ha voluto chiarirsi con la fidanzata Maddalena. In pratica il latinista ha detto alla ballerina che non vede da parte sua lo stesso forte interesse che lui ha per lei. In più le ha fatto presente che gli sembra che lei lo usi per visibilità nel programma. Ha detto: “Vedo che ti sei tanto focalizzata su quello che deve uscire fuori. Mi vengono dei dubbi perché ti avvicini a me in determinate circostanze”. Questa cosa ha fatto molto arrabbiare Maddalena che però ha cercato di mantenere la calma e gli ha spiegato com’è fatta lei e gli ha assicurato che il sentimento c’è. Alla fine si sono riavvicinati.

Continuate a seguirci per tutte le news su Amici 22 e più tardi vi daremo le anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica 4 dicembre. Potete rivedere tutto il daytime sul sito di Witty TV.