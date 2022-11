Amici 22, tutti contro Mattia per lo “scandalo” pulizie: lui si difende dalle accuse (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 29 Novembre 2022

Amici 22

Gli allievi di Amici 22 vanno contro Mattia Zenzola

Proprio ieri vi abbiamo raccontato di cosa è successo nel daytime di Amici 22 con gli allievi che hanno discusso per via dei provvedimenti riguardo l’ordine e la pulizia che in casetta non esiste. Tutti insieme non sono arrivati ad una conclusione, poiché non sono usciti i nomi di chi non fa niente e tantissimi non si sono presi le proprie responsabilità. Così era intervenuto Rudy Zerbi con una lettera in cui chiedeva una sfida e l’eliminazione degli ultimi tre classificati tra i cantanti e gli ultimi tre tra i ballerini.

Questa richiesta ha gelato gli allievi che quindi si sono ritrovati a discutere animatamente, come abbiamo visto nel daytime di oggi. Specialmente chi si è sempre impegnato in casetta facendo anche più del dovuto, non trova giusto che debba rischiare di essere eliminato e magari chi non fa niente si salvi. Così sono partiti nel prendersi davvero ognuno le proprie responsabilità. E un po’ di nomi sono usciti, tra chi se lo è detto da solo e chi è stato indicato da altri. Ma ad un certo punto Mattia Zenzola e Niveo hanno avuto un confronto. Per tutti dovevano stare tra i responsabili del disordine, per loro due, invece, non era così.

Alla fine tutti gli allievi di Amici 22 hanno chiesto di incontrare i professori per evitare la richiesta di Rudy e invece fare in modo che solo i responsabili prendessero provvedimenti dal professore di appartenenza. Ma anche in studio la situazione è degenerata perché Niveo e Mattia non si sono alzati.

Dopo una lunghissima discussione, Niveo si è alzato e ha raggiunto gli altri responsabili. Mattia invece è andato avanti per la sua strada dicendo di non sentirsi responsabile. A quel punto tutti gli altri ragazzi si sono arrabbiati, specialmente Rita e Gianmarco. La sua fidanzata Maddalena non l’ha nemmeno difeso, anzi gli ha detto che proprio non ha capito i suoi errori.

