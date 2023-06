L’ultima foto postata da Mattia Zenzola con Benedetta Vari è davvero romantica: è scoppiato l’amore?

NEWS

Debora Parigi | 30 Giugno 2023

Amici 22

La foto social di Mattia Zenzola e Benedetta che insinua il dubbio

Non smettono i gossip intorno a Mattia Zenzola e Benedetta Vari, i due ballerini di Amici 22 che in coppia hanno portato alla vittoria dell’edizione proprio l’allievo di Raimondo Todaro. All’interno della scuola hanno più volte insinuato il dubbio che ci fosse del tenero tra loro, ma lei è entrata nella scuola dicendo di essere occupata sentimentalmente.

Finito il talent di Maria De Filippi i due hanno continuato a vedersi per partecipare come ospiti a vari programmi e ballare insieme. E i rumor su di loro sono continuati. Anche in queste ospitate non sono mancati i baci (tutti di scena specifichiamo), ma i fan sono sempre stati molto sospettosi. Lui ha chiarito in passato che tra loro c’era un bellissimo rapporto di amicizia e anche di lavoro, inoltre è spuntato di nuovo fuori il fidanzato di Benedetta.

Ma adesso una nuova foto di loro insieme fa nascere nuovi dubbi. Proprio Mattia Zenzola ha pubblicato ieri nelle storie del suo profilo Instagram una foto insieme a Benedetta. E lo scatto è molto bello e allo stesso tempo romantico. I due sono infatti al mare, sul bagnoasciuga, e guardano l’orizzonte al tramonto.

Non sappiamo se i due stiano facendo un servizio fotgrafico o magari stiano preparando qualche progetto insieme legato al ballo. Però in tanti pensano che questa foto dimostri che i due ballerini stiano insieme. L’ipotesi del web è anche legata al fatto che, nonostante le voci insistenti, loro non tengono magari un basso profilo per evitare che girino falsità. Comunque, se davvero hanno una relazione, lo scopriremo molto presto.