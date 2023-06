NEWS

Nicolò Figini | 30 Giugno 2023

Dopo oltre un anno di pausa Temptation Island è tornato in onda il 26 giugno 2023. In questa giornata, però, è accaduto anche qualcosa di molto particolare. In tanti aspettavano il reality e per tale ragione hanno preferito gustarsi l’appuntamento piuttosto che dedicarsi ad altre attività.

Sappiamo, infatti, che le visite su Pornhub solo crollate quella sera. La piattaforma leader mondiale dell’intrattenimento per adulti, infatti, ha subito un calo. Le ricerche dall’Italia che contenevano la parola “Temptation” sul sito sono aumentate del 721% e martedì 27 giugno hanno mantenuto un +690% rispetto alla media.

Il dato delle ricerche, però, non è il solo alterato dall’inizio di Temptation Island 2023. Il numero di accessi, infatti, ha cominciato ad abbassarsi intorno alle ore 21:00, poco prima che cominciasse il reality condotto da Filippo Bisciglia.

Il picco negativo all’interno del traffico, però, è avvenuto intorno alle ore 22:00. Su Pornhub si è registrato un calo del 12,6% rispetto al traffico medio registrato solitamente il lunedì in quelle stesse ore in Italia.

Il comunicato del sito per adulti, come afferma anche FanPage, sostiene che un crollo del genere si era verificato solo quando erano capitati grandi eventi capaci di attirare l’attenzione del pubblico. Voi di quale gruppo fate parte? Fatecelo sapere con un commento.

Nel mentre non ci resta che attendere la seconda puntata di Temptation Island 2023 per capire se la stessa cosa accadrà anche lunedì 3 luglio. Di sicuro molti spettatori sono incuriositi nello scoprire che cosa succederà alle coppie che stanno imparando a conoscere. Possibile che venga anche mandato in onda il primo falò di confronto anticipato da Isabella e Manu.

Vi terremo aggiornati non appena avremo maggiori informazioni a riguardo. Nel mentre, però, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.