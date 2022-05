La rissa al Maurizio Costanzo Show

Domani sera, in seconda serata, andrà in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Si tratta di uno dei programmi televisivi trasmessi da Canale 5 e ogni anni riscuote un enorme successo in termini di pubblico e ascolti. Nell’appuntamento di domani, però, pare sia scoppiata una rissa tra due ospiti. Stiamo parlando di Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. La notizia l’aveva già anticipata TVBlog, ma Dagosipia fornisce anche le foto dell’accaduto (QUI per vederle).

Giuseppe Candela sul portale scrive:

È finita a mazzate tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Una rissa, accennata da Tvblog, avvenuta oggi pomeriggio durante la registrazione del “Maurizio Costanzo Show”, in onda domani sera in seconda serata su Canale 5. Tensione esplosa durante un dibattito sulla Russia, con successivo scontro fisico e caduta per terra di Sgarbi. Dagospia mostra in esclusiva le prime immagini. I due erano già arrivati allo scontro fisico nel 2019 durante una puntata di Stasera Italia.

Nella puntata del 4 maggio 2022, però, non accadrà soltanto questo. Ci sarà anche una reunion tra Lorella Cuccarini e Marco Columbro a trent’anni dalla loro prima Buona Domenica. Con loro anche Marco Salvati: “In platea, ironia della sorte, ci sarà anche Marco Salvati, che compose le sigle di quelle due edizioni di Buona Domenica (“Liberi” e “Voci“) e attualmente impegnato come autore ad Avanti un altro. Sì perché l’appuntamento includerà pure un omaggio al game-show di Paolo Bonolis, che sarà sul palco del Parioli assieme a Luca Laurenti“.

E a proposito di “Avanti un altro“, al Maurizio Costanzo Show appariranno anche diversi protagonisti della trasmissione: Claudia Ruggeri (miss Claudia), Sara Croce (la bonas), Carlo Romano (il rebus), Alessandro Maria Bosio (l’idraulico), Pietro Sciandra (il tigre) e Laura Cremaschi (la regina del web).

Per ora le anticipazioni finisco qui. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.