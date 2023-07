NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Luglio 2023

Il post di Mauro Icardi

In queste ore si sta a lungo parlando di Wanda Nara. Come sappiamo, i media argentini hanno riferito che la moglie di Mauro Icardi sarebbe stata ricoverata d’urgenza in ospedale, dopo aver accusato dei forti dolori addominali. La conduttrice così, dopo aver annullato un viaggio di famiglia a Milano, si sarebbe sottoposta ad alcuni accertamenti, ma nelle ultime ore se ne sono dette di ogni sul suo stato di salute. Secondo il giornalista Jorge Lanata di Radio Mitre infatti Wanda avrebbe la leucemia, e in merito ha affermato: “Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico, ma resta segreto. Ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia“.

Il mondo intero è entrato così in apprensione per la Nara, che nel mentre non è ancora intervenuta per dare aggiornamenti ai fan. Ieri però a rompere il silenzio è stato il padre della conduttrice, che raggiunto da Il Corriere della Sera ha rivelato che sua figlia è stata dimessa dall’ospedale, parlando di alcuni controlli, senza entrare nello specifico. Contemporaneamente Maxi Lopez, ex della Nara, ha svelato che sta raggiungendo l’Argentina per poter stare con i suoi figli.

Nel mentre in queste ore a intervenire è stato anche Mauro Icardi, che a sorpresa ha pubblicato sui social una dolce dedica per Wanda. Il calciatore ha postato una serie di immagini insieme alla Nara, in cui i due appaiono felici e più innamorati che mai. Ad accompagnare gli scatti, le emoji di un cuore e di un leone. Immagini dunque che non hanno bisogno di troppe parole e che hanno emozionato il web.

Vi ricordiamo naturalmente che tutti i rumor sullo stato di salute della Nara sono da prendere con le pinze. Al momento infatti non ci sono ancora certezze su quello che starebbe accadendo. A Wanda però inviamo un enorme in bocca al lupo.