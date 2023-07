NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Luglio 2023

Wanda Nara in queste ore sarebbe stata ricoverata d’urgenza in ospedale: secondo i media argentini avrebbe la leucemia

Cosa starebbe accadendo a Wanda Nara

In queste ore a far preoccupare il mondo intero è stata Wanda Nara. Stando a quanto rivelano i media argentini, l’imprenditrice e conduttrice televisiva sarebbe stata ricoverata d’urgenza in un ospedale nel quartiere Palermo di Buenos Aires. Nonostante attualmente non ci siano conferme sulle sue condizioni di salute, c’è già chi parla di tremendi scenari. Secondo la stampa locale infatti la Nara sarebbe stata colpita da leucemia, e al momento si starebbe sottoponendo a diversi controlli medici. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo quello che starebbe accadendo.

Tutto sarebbe iniziato quando Wanda, come riferisce La Nacion, sarebbe stata costretta a sospendere un viaggio di famiglia che aveva programmato in Europa, precisamente a Milano, a causa di forti dolori addominali. Gli esami avrebbero così rilevato un livello alto di globuli bianchi. A quel punto la moglie di Mauro Icardi si sarebbe sottoposta a controlli più accurati e specifici.

In queste ore però a intervenire è stato il giornalista Jorge Lanata, che nel suo programma radiofonico a Radio Mitre, ha rivelato che Wanda Nara avrebbe la leucemia. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico, ma resta segreto. Ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia“.

Precisiamo però che attualmente né la Nara né le persone a lei vicine sono intervenute per confermare o smentire i pettegolezzi che in queste ore hanno lasciato il mondo sconvolto. Naturalmente noi di Novella2000.it siamo a totale disposizione della conduttrice, o di chi ne fa le veci, qualora si volesse fare chiarezza sulla situazione. In più inviamo tutto il nostro supporto e affetto a Wanda, con la speranza che presto possano arrivare delle liete e felici notizie.