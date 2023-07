NEWS

Andrea Sanna | 16 Luglio 2023

Wanda Nara

Interviene il padre di Wanda Nara

“Era solo un controllo, altrimenti non sarebbe stata dimessa”, così il padre di Wanda Nara ha rassicurato tutti dopo le notizie delle ultime ore. Il signor Andrés, come fatto sapere da Il Corriere della Sera, dopo anni di lontananza da sua figlia, avrebbe tranquillizzato tutti con queste parole.

Questo perché c’è davvero grande apprensione intorno alla salute di Wanda Nara. Il tutto deriva dalla notizia rilasciata da La Nación in cui si parla di una presunta malattia, nello specifico si parla di leucemia, che avrebbe colpito la moglie di Mauro Icardi.

Secondo il quotidiano Wanda Nara avrebbe sospeso il viaggio a Milano a causa di forti dolori addominali. Sempre stando alla stampa le prime analisi avrebbero evidenziato un elevato livello di globuli bianchi. Questo avrebbe dunque spinto l’argentina ad approfondire con accertamenti più precisi, così come riferito a Radio Mitre dal giornalista Jorge Lanata. Anche lui ha fatto riferimento alla malattia e dunque alla leucemia.

I rumor sono circolati velocemente e in tanti si aspettavano di ricevere un segnale da parte di Wanda Nara tramite i social, magari con una smentita per rassicurare tutti. Così però non è stato. Il suo ex Maxi Lopez, intanto, ha fatto sapere che sta raggiungendo l’Argentina per stare con i suoi bambini (nonostante gli imprevisti in aeroporto con i voli), ma non ha fatto alcun riferimento alla conduttrice.

A parlare, invece, come dicevamo, è stato il padre di Wanda Nara, il quale ha parlato invece di semplici controlli svelando che è già stata dimessa. Attenendoci dunque alle dichiarazioni del signor Andrés sembra non ci sia nulla di che preoccuparsi, per fortuna. Ma attendiamo chiaramente che intervenga l’argentina e faccia chiarezza una volta per tutte su questa faccenda.

