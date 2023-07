NEWS

Andrea Sanna | 17 Luglio 2023

Paola Di Benedetto

La segnalazione sul presunto flirt di Paola Di Benedetto

È davvero finita tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova? Nei giorni scorsi una segnalazione giunta a Deianira Marzano ha lasciato intendere che il recente flirt della speaker radiofonica fosse già giunto al capolinea e che il giocatore abbia già un’altra.

A placare però i gossip, che circolano da giorni su questa faccenda, è arrivata in qualche modo la reazione da parte di Paola Di Benedetto. Quest’ultima su Instagram ha commentato le ultime foto pubblicate da Raoul Bellanova. Il calciatore ha condiviso infatti alcune immagini della vacanza a Mykonos. La vincitrice del GF Vip 4 non si è trattenuta e ha scritto un chiarissimo: “Mi manchi”. Pensiero che ha spinto il neo acquisto del Torino a rispondere a sua volta: “Anche tu”.

Il commento di Paola Di Benedetto al post di Raoul Bellanova

Dunque questo dimostra che le cose tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova proseguono bene, anche se di tanto in tanto continuano a spuntare pettegolezzi di una possibile rottura.

Le indiscrezioni, però, sembrano proseguire, tanto che l’opinionista partenopea ha continuato a ricevere messaggi che alimentano ulteriormente questi rumor, come mostrato da questo screen. Qualcuno sostiene pure che Raoul Bellanova avrebbe detto di non stare insieme a Paola Di Benedetto. Nessuno dei due si è esposto a riguardo.

La storia Instagram di Deianira Marzano

Probabilmente in questi giorni visti gli impegni lavorativi di entrambi, Paola Di Benedetto non ha avuto modo di trascorrere tanto tempo con il suo fidanzato. Questo perché Raoul Bellanova dal 10 luglio ha ripreso la preparazione con la sua nuova squadra in una sorta di pre-ritiro. Poi oggi la partenza per Pinzolo con i compagni del Torino, dove il lavoro proseguirà fino al 28 luglio.

Tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sembra procedere tutto nel migliore dei modi. Nessuno dei due ha mai confermato apertamente la frequentazione, ma questi commenti social sembrano parlare per loro. A SuperGuida TV l’influencer ha sottolineato come il gossip sia predominante rispetto al lavoro che svolge e ai flirt che le vengono attribuiti. Una situazione che spesso l’ha fatta soffrire. Lei ha sempre cercato di essere discreta e gelosa sulla sua vita privata e vuole mantenere questo equilibrio.