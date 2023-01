NEWS

Debora Parigi | 26 Gennaio 2023

Ancora gossip e polemiche su Wanda Nara e Mauro Icardi

Continuano le notizie di gossip su Wanda Nara e Mauro Icardi. Tra tira e molla, divorzi annunciati e poi ritirati, dichiarazioni diverse da un giorno all’altro, non si riesce proprio a stare dietro a questa coppia. E adesso si parla di un tradimento da parte di lei con un altro calciatore. Ma subito è arrivata la replica del marito.

A riportare la notizia è il sito IlGazzettino.it che ha raccontato come il gossip del tradimento sia stato riferito dal giornalista Jordi Martin, attraverso la trasmissione Intrusos. Aveva raccontato, infatti, che la coppia aveva avuto una furiosa lite e che lei sarebbe fuggita a Dubai assieme a Keita Balde, ex compagno di squadra di Icardi. L’ex giocatore dell’Inter avrebbe poi scoperto tutto tramite transazioni sospette del bancomat di Wanda e da alcune telecamere che l’avrebbero pizzicata proprio in compagnia di Keita. Tra l’altro Keita Balde si è sposato da pochi mesi.

Questo scoop su Wanda Nara e Mauro Icardi si è subito diffuso e ha suscitato delle polemiche sul web. Ma è arrivata la replica dello stesso Icardi che si è davvero molto arrabbiato per questa notizia a quanto pare totalmente falsa. Così sul suo profilo Instagram, rivolgendosi proprio al giornalista, ha scritto un’altra verità. Come si legge qui sotto, ha accusato l’ex compagno di squadra di aver mandato foto e messaggi a Wanda. E così ha avvertito la moglie di lui:

“Ti risparmio il chiarimento di domani così hai tempo per qualcos’altro. Ho solo avvertito una povera cornuta che suo marito non smette di scrivere a mia moglie (non siamo divorziati). Ho anche i messaggi, le foto e tutto ciò che ha inviato via Instagram perché me li ha inviati mia moglie (ovviamente non li hai pubblicati). Parlerai della mia telefonata di ieri sera con questa ragazza.”

Il calciatore ha poi continuato: “Chiarisco che non ho litigato con Wanda perché siamo stati fino alle 6 del mattino a parlare in videochiamata per organizzare il ritorno dei nostri figli. Chiarisco anche che Wanda non usa affatto la mia carta perché ho la mia di un conto che abbiamo in Argentina. Terza cosa e ultima, stai tranquillo che dalla mia cerchia nessuno ti contatterà mai. E se succede ti autorizzo a pubblicare le prove, ma che siano migliori di quelle che hai per trattarmi da bugiardo e per tutto quello che dai per scontato”.

Successivamente Icardi ha cancellato queste storie, ma ne ha pubblicata un’altra. Il calciatore ha scritto: “Buona giornata! Giusto per farvi sapere che ho cancellato le storie precedenti perché sono già state raccolte ovunque e per smetterla di pubblicizzare i paparazzi. Perché sicuramente ora si inventano anche che mi sono pentito”.