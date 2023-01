Sonia Bruganelli rivela cosa farebbe se la sua storia con Paolo Bonolis finisse

NEWS

Debora Parigi | 26 Gennaio 2023

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli su una possibile separazione da Paolo Bonolis

La coppia formata da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ogni tanto è al centro della notizia per via di dichiarazioni, soprattuto da parte di lei, che escono sul loro rapporto. Proprio a settembre delle scorso anno aveva fatto molto chiacchierare il fatto che i due avrebbero vissuto in case separate. L’attuale opinionista del Grande Fratello Vip aveva proprio raccontato che il segreto di un matrimonio sano e forte era stare separati. Aveva detto:

“Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita.”

Si era parlato quindi di crisi tra i due, dopo anche alcune frase social sul profilo di lei. Ma la Bruganelli aveva subito smentito: “Io e Paolo saremo sempre una coppia. Abbiamo tre figli insieme”. Oggi arrivano nuove dichiarazioni di Sonia Bruganelli riguardo la sua relazione con Paolo Bonolis. È stata infatti intervistata dal settimanale F ed è tornata sull’argomento crisi di qualche mese fa, smentendo nuovamente le voci.

Ma Sonia ha anche detto cosa farebbe se la sua realazione con Paolo dovesse finire. “Se un giorno non dovessi stare più con Paolo, rimarrò comunque quella che va a trovare i suoi figli, Stefano e Martina, e i miei nipoti, perché li considero tali, a prescindere da lui”, ha ammesso l’opinionista del GF. La Bruganelli sta parlando dei due figli che Bonolis ha avuto insieme all’ex moglie Diane Zoeller. Li considera come suoi e anche i due bambini che hanno reso il conduttore nonno, lei stessa li considera suoi nipoti.