Non c’è pace tra gli 883, infatti attraverso i suoi legali Max Pezzali ha diffidato il comune di Pavia per un premio a Mauro Repetto

Attraverso i suoi legali, Max Pezzali ha diffidato il sindaco di Pavia perché vuole assegnare un premio a Mauro Repetto a seguito del grande successo della serie sugli 883. Ecco la spiegazione degli avvocati e quella del Comune di Pavia.

Diffida al sindaco di Pavia da Max Pezzali per il sansirino a Mauro Repetto

Il Comune di Pavia ha annunciato che assegnerà un sansirino, il premio che la città consegue ai suoi cittadini più illustri, a l’ex membro degli 883 Mauro Repetto. Questa scelta non è piaciuta a Max Pezzali che, attraverso i suoi legali, ha madato una diffida al sindaco di Pavia. Gli avvocati dell’artista, Lucia Maggi e Domenico Capra, hanno chiesto al sindaco di “soprassedere dal conferimento del riconoscimento a Mauro Repetto a causa del successo della serie televisiva”, come riporta Fanpage.

La decisione di intervenire in questi termini deriva dal fatto che “dopo un brevissimo periodo di tempo Repetto ha preso una strada diversa lasciando solo Max Pezzali a rappresentare gli 883”. Quindi i legali ritengono che attribuire il riconoscimento all’ex membro degli 883 Mauro Repetto farebbe escludere Pezzali. Tra l’altro i due sono in causa per il simbolo del gruppo.

Ma perché Pavia vuole assegnare un sansirino a Mauro Repetto. A spiegare questa scelta è stato il consigliere comunale del Pd Pietro Alongi. Il consigliere ha infatti detto: “Ho proposto di attribuire la benemerenza a Mauro Repetto perché sta portando Pavia in tutti i teatri d’Italia che tocca con il suo tour ‘Alla ricerca dell’uomo ragno’. È anche grazie a lui se oggi si parla della città a livello nazionale”.

Dispiace vedere questa coppia di artisti, che un tempo insieme ha fatto sognare e cantare una generazione intera, non essere oggi in buoni rapporti. Proprio Repetto di recente aveva dichiarato: “Max ed io eravamo quasi una sola persona. Non sapevamo né suonare, né cantare, né ballare. Io ho continuato a non saper ballare, ma con la nostra amicizia siamo riusciti a valicare tutte le montagne”. E speriamo che questa amicizia possa tornare. Intanto la consegna del premio è prevista per il 9 dicembre.