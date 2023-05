Mc Yronika: arte e impegno per la società

Spettacolo

Redazione | 24 Maggio 2023

Sostenere il cambiamento sociale utile a integrare le persone transgender nel mondo del lavoro. È attorno a questo obiettivo che ruota l’impegno professionale e artistico di Mc Yronika. Yronika è lo pseudonimo della showgirl, influencer, modella e ballerina brasiliana Veronika Garcia Dos Santos, che ha debuttato nel mondo della musica con due singoli, Io voglio te e Diva, diventati subito delle hit con rispettivamente 35 mila e 50 mila visualizzazioni su YouTube.

Io voglio te è la cover italiana di Freak Le Boom Boom della cantautrice Gretchen, un’icona in Brasile al pari della nostra Raffaella nazionale. Con lei Yronika ha collaborato successivamente, duettandoci nel suo secondo brano Diva.

“Yronika è nata nell’anno della pandemia, nel 2020”, spiega l’artista. “È una maschera, un personaggio che rappresenta la difficile realtà di tutte quelle persone transgender che vorrebbero fare qualcosa di importante nella vita. Un lavoro che amano, ma che vengono ostacolate a causa della loro identità di genere”.

Continua: “Oggi in Italia, in Brasile e in molte parti del mondo i transessuali sono esclusi dal mercato del lavoro, ed è una situazione che va cambiata”.

Nuovo singolo e progetti futuri di Yronika

L’11 maggio è uscito Portami via, il nuovo brano musicale di Yronika. Si tratta di uno zumba-reggaeton composto da Filippo Fucillo e Nicola Trapassi. Il video, diretto dalla stessa Mc Yronika e dal coreografo e ballerino Stefano Bellina, sarà girato in un club molto famoso.

“Dal nero, Yronika canterà circondata dal colore, nel videoclip, proprio per rappresentare questo cambiamento che piano piano stiamo riuscendo ad avere”.

La cantante ha inoltre girato altre cinque canzoni, due cover e tre inediti che confluiranno nel suo primo album musicale, in attesa del lancio il prossimo gennaio, in occasione della grande festa per il suo compleanno.

Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, invece, Yronika volerà a Londra per partecipare a Miss Trans Global 2023, in rappresentanza del suo paese natio.

“È un grande onore essere presente all’evento. È la prima volta che una cantante trans e mascherata partecipa a uno dei più importanti concorsi di bellezza a livello mondiale”.

a cura di Mattia Pagliarulo