Martina Conti: ipnotica e irresistibile

Spettacolo

Redazione | 24 Maggio 2023

Chi è Martina Conti

Una vera forza della natura la cui vena artistica sfocia nella musica. Lei è la cantautrice Martina Conti, classe ‘99 che esordisce in tenera età nel mondo della musica.

Impegnata sin da adolescente nella sperimentazione della vita e curiosa del mondo solo come una grande artista sa fare, approda nelle scuole americane di Los Angeles e Miami per diplomarsi poi al liceo classico europeo.

Sempre alla ricerca di stimoli creativi decide di laurearsi in comunicazione, media e pubblicità, alla Iulm.

Una ragazza dalle grandi doti, che l’hanno condotta in breve tempo al debutto ufficiale con il singolo Ipnotica già alla conquista di importanti playlist: da New Music Friday su Spotify, approdando velocemente anche nelle playlist di Apple Music.

Primato indiscusso nelle novità “Indie italiane” di Amazon Music.

Una profonda sensibilità e una grande espressività vocale le consentono di toccare le note del cuore di chi l’ascolta.

Gli addetti ai lavori puntano su di lei: non se la vogliono lasciar scappare.

Con Ipnotica Martina racconta la sua necessità di aiutare chi soffre per amore: “Capire che si è rinchiusi nella prigione del cuore che come una musica ipnotica ci costringe ad amare”.

Il nuovo singolo Ipnotica

Ipnotica è un brano in chiave indie-pop che ci regala un’incisiva immagine del mondo degli innamorati, condizionati da amori difficili da dimenticare.

È nata una stella nel panorama musicale italiano: Martina Conti. E l’umiltà non le manca affatto! Malgrado i numeri ottenuti, la sua voglia di mettersi in gioco con altri artisti è sempre presente. Volete collaborare con Martina? La trovate sui social come @lacontimartina.

a cura di Joss