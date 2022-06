Il nuovo panino del McDonald’s

Nella giornata di oggi, 8 giugno 2022, la catena di fast food McDonald’s ha deciso di lanciare un nuovo prodotto. Non in tutto il mondo, ma soltanto in due sedi ben precise. Stiamo parlando del Regno Unito e dell’Irlanda. Per la precisione dovrete recarvi a Londra e a Dublino per assaggiare la nuova pietanza offerta. Ha anche un nome, ovvero “The Italian Stack“. Di cosa si tratta? Ce lo spiega, per esempio, il sito di Sky TG24:

[…] Ma la novità più attesa è proprio il panino ispirato alle lasagne. In pratica un hamburger composto da strati di polpette di manzo, fettine di mozzarella, cipolle croccanti, salsa di pomodoro, besciamella e lattuga, il tutto servito fra due fette di pane tostate con pomodoro e erbe aromatiche.

Le pietanze che troverete al McDonald’s di queste due città non terminano qui. Nel menù, infatti, saranno presente anche crocchette di mozzarella, panini con pollo, mozzarella e pesto di basilico e anche il McFlurry al tiramisù. Sareste curiosi di assaggiarlo? E se vivete in una di queste due città lo farete? Lasciateci un commento per farcelo sapere! Dal 27 giugno, invece, verranno introdotti dei cibi ispirati alla Spagna e a Cipro. In questo caso pariamo di:

The Spanish Stack : fra due panini alla paprika trovano spazio due polpette di manzo, cheddar al peperoncino, cipolla, rossa, lattuga e salsa piccante al pomodoro;

: fra due panini alla paprika trovano spazio due polpette di manzo, cheddar al peperoncino, cipolla, rossa, lattuga e salsa piccante al pomodoro; Chicken Fiesta : panino al peperoncino e paprika, ripieno di pollo croccante, chorizo, cheddar al peperoncino, cipolla rossa, lattuga e salsa di pomodoro piccante;

: panino al peperoncino e paprika, ripieno di pollo croccante, chorizo, cheddar al peperoncino, cipolla rossa, lattuga e salsa di pomodoro piccante; Patatine Halloumi: servite con una salsa di pomodoro.

Per il momento le novità prevista dalla catena McDonald’s finiscono qui. Continuate a seguirci per tanti altri aggiornamenti e news. Sempre a tema innovazioni culinarie ricordiamo, inoltre, quella messa in atto dall’ex concorrente di MasterChef Valerio Braschi.

