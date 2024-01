Me contro Te, è polemica per la differenza d’età. Sofì risponde

Social

Andrea Sanna | 6 Gennaio 2024

Me contro te

Negli ultimi giorni i Me contro Te sono tornati a far parlare di sé. E non per le immagini della loro meravigliosa casa. Il duo formato da Luì e Sofì ha rivelato l’età quando si sono fidanzati e sui social ne è nata una polemica dopo la condivisione del video. Ecco quanti anni avevano e cosa è successo.

Quanti anni avevano i Me contro Te quando si sono fidanzati

I Me contro Te sono tra i personaggi più amati dai giovanissimi, ma in questi giorni sono finiti al centro della polemica a causa della loro differenza d’età. Luì e Sofì specialmente su X hanno scatenato discussioni tra utenti dopo aver pubblicato un video in cui hanno condiviso le foto del periodo in cui si sono conosciuti.

Per dare un quadro più dettagliato ai fan, i Me contro Te hanno rivelato anche la loro età. Quanti anni avevano quando si sono fidanzati e perché sono nate tutte queste polemiche?

Tra Sofì e Luì ci sono cinque anni di differenza: Sofì ne aveva 15 e mezzo (come ha poi raccontato), mentre Luì ne aveva già compiuti 20.

La polemica sui social

I cinque anni di differenza tra loro ha portato il pubblico a porsi delle domande, dato che Sofì era adolescente in quel periodo e Luì un adulto. E per questo è nato lo scontro sui social.

La critica vera nasce però dal fatto che i due avessero in quel periodo una vita totalmente diversa. Gli utenti hanno sottolineato come un 20enne in quel periodo è alla ricerca di un futuro tra lavoro e/o studio, mentre una ragazza di 15 anni ha iniziato il suo percorso a liceo. Questo quindi avrebbe fatto storcere il naso nei confronti dei Me contro Te.

Ma c’è anche chi non ne comprende le ragioni di queste lamentele e fa presente come in Italia l’età per il consenso è di 14 anni. I due ragazzi de I Me contro Te, Sofì e Luì, erano consenzienti nel voler intraprendere una conoscenza e il fatto che a distanza di così tanto tempo siano ancora uniti e innamorati, qualcosa vorrà pur dire! Qualcun altro pone invece l’accento sul considerare il contesto sociale e culturale, oltre che legale.

Sofì dei Me contro Te ha anche spiegato di non vederci nulla di male e che si tratta appunto di soli 5 anni di differenza, come detto in questo video.

io e martina con pic.twitter.com/5qz9hfnRgF — bea (@fool4youv) January 5, 2024

In ogni caso, polemiche o meno, Sofì e Luì dei Me contro Te sono felici e innamorati e questa è già una risposta ai tanti dubbi da parte di alcuni.