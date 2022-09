1 L’accusa a Meghan Markel

La Regina Elisabetta è morta di recente e la Famiglia Reale sta seguendo il protocollo, molto lungo e complesso, che porterà al saluto finale il 19 settembre 2022. Nei giorni scorsi William, Harry, Kate e Meghan Markle hanno incontrato la folla che attendeva ai cancelli del Castello, ispezionando gli omaggi floreali per Sua Maestà. Qualcosa di molto brutto è però capitato all’ex attrice. Una donna si è rifiutata di dare la mano a Meghan e ha cercato in ogni modo di evitare il suo sguardo. Subito dopo il passaggio della Duchessa, la persona in questione è scoppiata a ridere, quasi come a prendersi gioco della moglie del Principe Harry. Nel post in questione si legge:

Questa è Meghan Markel che prova a dare che prova a stringere le mani del pubblico britannico. Viene ignorata, derisa e umiliata. Il Paese ha un problema di razzismo. E notate che sono tutte donne di mezza età e bianche? Un comportamento assolutamente orrendo.

In queste ore, però, si è diffusa un’accusa lanciata proprio a Meghan. Alcune persone, infatti, hanno affermato che stesse indossando un microfono nascosto sotto al vestito. Il sito PageSix, per esempio, mostra anche la foto incriminata. C’è chi suggerisce che la moglie del Principe Harry stia raccogliendo informazioni per le docu-serie che andranno in onda su Netflix: “Non riesco a credere che stia registrando tutto. Lei è una donna vile e tossica. Spero che Re Carlo abbia detto a Harry di non farla andare al funerale“.

Ovviamente non sappiamo quale sia la verità, ma è quasi certo che non ci sia nulla di vero in tutto ciò. Se qualcuno l’accusa altri la difendono. Una fonte molto vicina a lei, infatti, ha smentito tutto quanto: “Questa è una pazzia. E le sta recando un danno. Ovvio che non stesse indossando un microfono“. Le notizie continuano…