1 Il web supporta Meghan Markle

In questi giorni di grande dolore per il Regno Unito, gli occhi del mondo intero sono posati sulla Royal Family inglese. A tornare a Londra come sappiamo sono stati anche il Principe Harry e Meghan Markle, che hanno reso omaggio alla Regina Elisabetta, scomparsa una settimana fa. Inizialmente tuttavia ad arrivare a Balmoral è stato solo il Duca di Sussex. La Duchessa infatti, così come Kate Middleton, non ha raggiunto i Windsor al capezzale di Sua Maestà. Poche ore dopo però le due coppie si sono riunite per la prima volta dopo più di due anni per l’ultimo saluto privato alla sovrana. Ma non solo. William e Kate e Harry e Meghan hanno anche incontrato la folla che attendeva fuori i cancelli del Castello, trascorrendo 40 minuti ispezionando gli omaggi floreali per la Regina.

In questi giorni come se non bastasse in diverse occasioni i membri della Famiglia Reale hanno incontrato i sudditi, e non solo, giunti per Sua Maestà, salutandoli con affetto. Il neo eletto Re Carlo III è stato anche baciato da una donna tra la folla, e il momento non è passato inosservato. Tuttavia ad attirare l’attenzione è stato anche un episodio che coinvolge proprio la Duchessa di Sussex.

Mentre incontrava la folla infatti, una donna si è rifiutata di dare la mano a Meghan Markle e ha cercato in ogni modo di evitare il suo sguardo. Ma non solo. Subito dopo il passaggio della Duchessa, la persona in questione è scoppiata a ridere, quasi come a prendersi gioco della moglie del Principe Harry. Sui social nel mentre in molti hanno preso le parti di Meghan, che in questi giorni sta supportando e sostenendo suo marito in questo difficile momento.

So this is Meghan Markle trying to shake hands with the British public. She gets ignored, laughed at and humiliated.

This country has a rotten racism problem… & notice how they’re all middle aged white women?

Daily Mail reading, racist Karens.

Absolutely abhorrent behaviour. pic.twitter.com/RLjkI4BI4k — molly-mae (@mollymaecosplay) September 11, 2022

Pochi giorni fa nel mentre proprio il Principe ha voluto ricordare sua nonna con un commovente messaggio. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.