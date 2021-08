1 Meghan Markle festeggia il suo compleanno

È ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando Meghan Markle e il Principe Harry hanno detto addio alla Royal Family inglese per iniziare una nuova vita in America. Come è noto attualmente il Duca e la Duchessa di Sussex vivono a Los Angeles insieme ai loro due figli Archie e Lilibet ‘Lili’ Diana, nata due mesi fa. Tuttavia pare che le vecchie tensioni tra la Markle e la famiglia di suo marito non si siano ancora appianate. Solo qualche mese fa infatti Meghan e Harry hanno rilasciato un’intervista bomba a Oprah Winfrey, durante la quale hanno mosso specifiche accuse verso alcuni parenti. Ma non solo. L’ex attrice infatti non ha nemmeno fatto rientro a Londra in occasione della morte del Principe Filippo, apparentemente per via della gravidanza.

In queste ore intanto Meghan ha compiuto 40 anni, e naturalmente ha festeggiato insieme al Principe Harry, ai suoi figli e qualche amico. Fin da subito il web si è chiesto come avrebbe agito la Royal Family, e poche ore fa il mistero è stato svelato. Sui social ufficiali dei Windsor è infatti apparso un messaggio di auguri per la Duchessa di Sussex, che tuttavia ha fatto discutere e ha fatto immediatamente scattare il paragone con Kate Middleton. Come si evince infatti la foto è stata pubblicata tra le storie Instagram, mentre per il compleanno della Duchessa di Cambridge, celebrato lo scorso gennaio, la famiglia reale aveva dedicato alla Middleton un post.

I più maliziosi del web hanno così accentuato le differenze che ormai ci sono tra Meghan Markle e sua cognata Kate, che come sappiamo un giorno diventerà Regina. Ancora una volta dunque la stessa Royal Family ha voluto sottolineare la faccenda, facendo intendere come la Duchessa di Sussex abbia un ruolo molto meno rilevante rispetto alla Middleton.

Meghan nel mentre non sembrerebbe essere intenzionata a riallacciare i rapporti con la famiglia reale, e attualmente si gode la sua nuova vita in America. Tuttavia solo qualche settimana fa la Duchessa ha ricevuto dure accuse di bullismo da alcuni ex collaboratori di Buckingham Palace. Rivediamo cosa è accaduto.