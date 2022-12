Meghan Markle si inchina nel documentario Netflix: è polemica

Da pochi giorni è uscito su Netflix un documentario sotto forma di serie TV in cui si racconta la storia di Meghan Markle e del Principe Harry. Al momento solamente i primi tre episodi sono disponibili mentre gli altri lo saranno presto. Quello che i telespettatori hanno visto, però, ha già fatto scoppiare diverse polemiche. Stiamo parlando di ciò che è accaduto nel secondo episodio, ovvero un inchino che ha fatto traboccare il vaso.

A un certo punto, infatti, i due raccontato del primo incontro di Meghan con la Regina Elisabetta. Il marito racconta di quanto sia stato difficile per lui dire a una ragazza americana che si sarebbe dovuta inchinare davanti alla Regina. A quel punto la telecamera si sposta sulla Markle, la quale mima il gesto ma esagerandolo. Dopo un sorriso carico di ironia ha affermato: “Quando ho finito ho chiesto: ‘sono andata bene?’”.

This is the moment that Meghan describes meeting the late Queen Elizabeth for the first time and how she did not understand why she needed to curtsy to Harry‘s grandmother…

