Vincenzo Chianese | 11 Gennaio 2024

A distanza di diverse settimane dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Marco Maddaloni confessa a Rosy Chin di aver pensato che la chef ci abbia provato con lui dopo il suo arrivo.

La confessione di Marco Maddaloni

Sono ormai trascorse diverse settimane da quando Marco Maddaloni ha varcato la porta rossa del Grande Fratello, diventando a tutti gli effetti un concorrente del reality show in onda su Canale 5. Da quel momento il judoka si è messo alla prova con questa nuova esperienza, giocando senza filtri e conquistando il cuore del pubblico. In molti infatti stanno sostenendo lo sportivo e di certo in tanti lo vedono come uno dei possibili finalisti di questa edizione. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Marco Maddaloni, mentre stava chiacchierando con Rosy Chin, ha ammesso di aver pensato che la chef ci abbia provato con lui dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Tutto è iniziato quando la gieffina ha affermato: “Quando sei entrato mi hai dato una ventata di ossigeno che non ha idea”. A quel punto Marco, sorprendendo tutto il pubblico in ascolto, ha ammesso:

“Tu me la stavi togliendo all’inizio. No scherzo. Però all’inizio non avevo capito che fossi sposata e avessi dei figli. Pensavo ‘ma questa che vuole? mi vuole rompere le scatole?'”.

La confessione di Marco Maddaloni ha stupito anche la stessa Rosy Chin, che ha così aggiunto: “Ma secondo te? Ma va”. Il video del momento naturalmente in breve ha fatto il giro del web e non sono mancati diversi commenti da parte degli utenti. A oggi intanto tra Marco e Rosy è nata una bellissima amicizia e pare che tra i due concorrenti del Grande Fratello ci sia un grande affetto.