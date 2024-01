“Mi ha ferita, spero chieda scusa”, Flavia Vento parla del vecchio gossip su Totti e lo attacca

Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Gennaio 2024

Ospite a La Volta Buona, Flavia Vento ha parlato del pettegolezzo che in passato l’ha vista vicina a Francesco Totti, il quale aveva poi smentito in un libro. L’ex showgirl ha deciso di esporsi, dicendosi ferita: “Spero chieda scusa”.

Le parole di Flavia Vento su Totti

Si torna a discutere di un vecchio gossip che in passato ha coinvolto Flavia Vento e Francesco Totti. Il settimanale Gente nel 2005 aveva lanciato l’indiscrezione secondo cui tra i due ci fosse un flirt. Vicinanza però smentita dall’ex capitano della Roma nel suo libro.

Flavia Vento non ha mai parlato troppo di questa situazione, ma a La Volta Buona ospite di Caterina Balivo, l’ex showgirl ha deciso di dire la sua come promesso. Così la Vento ha ricordato che in 18 anni è sempre stata in silenzio su Francesco Totti. Lei ha sempre fatto finta di niente, ma al contempo è una storia che da donna l’ha molto ferita nel suo orgoglio. Perché? Secondo la sua versione non è stato per niente bello.

Nel suo discorso Flavia Vento non è voluta entrare troppo nel dettaglio di quanto vissuto, ma ha fatto presente quanto sia stato poco piacevole e di parlare appunto da donna ferita. A riguardo Flavia spera che un giorno possa arrivare un messaggio di scuse da parte di Francesco Totti per via del suo comportamento, che a detta sua sarebbe stato poco carino:

“Io spero che un giorno mi chieda scusa perché non si è comportato bene con me. Cosa mi ha più ferito? Tutto quello che hanno scritto, soprattutto quello che ha scritto lui nel libro”. Flavia Vento ha aggiunto: “Era meglio che non scriveva niente di me nel libro. Ci sono delle pagine rivolte a me dentro, se non le scriveva proprio era meglio. Poi la storia è lunga e magari un giorno ritorno e ne parliamo. Siamo in periodo di feste, ricordare cose negative della mia vita non mi va”.

Così dunque Flavia Vento ha espresso il suo punto di vista su Francesco Totti. Ma non è finita qui. Perché poco dopo in uno dei giochi del programma di Caterina Balivo, l’ex concorrente del GF Vip ha dovuto dire chi sposerebbe tra Tom Cruise e Francesco Totti e chi, invece, “triterebbe”. E la sua scelta, come vediamo dal filmato, è stata piuttosto ovvia….

Vedremo ora se dopo queste parole Francesco Totti deciderà di rispondere a Flavia Vento.