Greta critica i comportamenti degli inquilini dopo l’uscita di Beatrice: “Non stanno male per lei”

Andrea Sanna | 6 Gennaio 2024

Grande Fratello

Il comportamento dei coinquilini verso l’uscita di Beatrice non ha convinto Greta Rossetti: “Non stanno male per lei”

Visti alcuni atteggiamenti dei concorrenti del Grande Fratello, Greta Rossetti è parsa piuttosto critica nei loro confronti. A detta sua gli inquilini hanno mostrato poca empatia verso l’uscita improvvisa di Beatrice Luzzi e non crede dunque a la tristezza manifestata nelle ultime ore: “Non stanno male per lei, ma per altro”.

La critica di Greta Rossetti

Greta Rossetti con spirito critico ha bacchettato l’atteggiamento dei concorrenti nella Casa del Grande Fratello. Secondo lei, infatti, a seguito dell’uscita di Beatrice Luzzi dovuta alla morte di suo padre, sarebbe stato giusto evitare la festa per il compleanno di Massimiliano Varrese così come molte altre attività.

Anita Olivieri e Paolo Masella però non hanno ceduto di un passo “No! Sì fa eccome, è il suo compleanno!”. Alla fine della fiera però non è successo nulla di tutto questo e non tutti sembrano averla presa bene. Del clima pesante e scontento si è accorta anche Greta Rossetti che ha voluto vederci chiaro, ma nessuno di loro le ha dato una risposta adeguata.

In chiacchiera con Fiordaliso, Greta ha detto: “Noi possiamo fare a meno di fare per due o tre giorni festa e torna tutto normale. Per la sua famiglia (quella di Beatrice Luzzi ndr) no”. La cantante in risposta ha detto: “E nemmeno per lei”. La Rossetti ha quindi ribadito il concetto.

Greta: -“Noi possiamo anche evitare di fare feste per qualche giorno, tra 2 o 3 giorni per noi non sarà cambiato niente, per lei e la sua famiglia sì”



GRETA SEMPRE LA PIÙ GIUSTA#grandefratello #gf pic.twitter.com/Aq7thBR1VS — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 5, 2024

E proprio in chiacchiera con Fiordaliso che Greta Rossetti ha confidato di aver visto i suoi compagni giù di corda. Ma ha manifestato dei dubbi che il loro stato d’animo possa essere legato a Beatrice Luzzi: “Dici per il fatto di Bea? Spero, ma oddio… perché ieri no e oggi sì?”.

Fiordaliso ha provato a metterci una pezza sopra, dicendo che probabilmente elaborando l’accaduto ne hanno avvertito il contraccolpo: “Le senti dopo le cose e il peso del fatto che….”. La stessa ha poi aggiunto che si augura non sia per i mancati festeggiamenti dedicati a Massimiliano: “Anche lui mi sembra che abbia capito”

Greta Rossetti però ha manifestato poca convinzione in questa versione da parte di Fiordaliso. Insomma non crede troppo che l’empatia si sia scatenata in loro a scoppio ritardato e ha fatto notare come poco prima, nonostante la scomparsa del padre di Beatrice Luzzi, fossero tutti gioiosi:

“Onestamente no, non mi sembra che sia per Bea. Anche perché se era per questo motivo stavano così anche ieri sennò che fanno vanno a scoppio ritardato? Per questo ti dico che non mi pare sia questo“, ha concluso Greta Rossetti.

La poca empatia di cui ha parlato Greta Rossetti l’hanno avvertita in tanti fuori dalla Casa, compreso Alfonso Signorini, e non sono mancate le polemiche. E in puntata probabilmente si affronterà anche questo aspetto lunedì!