Andrea Sanna | 2 Marzo 2024

Chi è

Lo vediamo come uno degli inviati di Pomeriggio 5, parliamo di Michel Dessì. Forse non sapete ma è il figlio di due ex gieffini

Lo vediamo in TV come inviato di Pomeriggio 5, ma forse quel che non sapete è che Michel Dessì è figlio di due ex concorrenti di una delle passate edizioni del Grande Fratello! Info e curiosità sul giornalista: età, vita privata e Instagram.

Chi è Michel Dessì

Nome e Cognome: Michel Dessì

Data di nascita: 1990

Luogo di nascita: Gioia Tauro

Età: 34 anni

Professione: giornalista

Profilo Instagram: @michel_dessì

Michel Dessì età e biografia

Quanti anni ha e cosa sappiamo a proposito di Michel Dessì, inviato di Pomeriggio 5? Sappiamo che il giornalista è nato nella Piana di Gioia Tauro, in Calabria, nel 1990. La sua età dunque è di 34 anni.

Queste sono le poche informazioni che abbiamo sulla sua biografia.

Di sé dice di odiare la violenza e il malaffare, così come i soprusi e gli egoismi.

Vita privata

Cosa sappiamo invece della vita privata di Michel Dessì? Il giornalista è molto riservato e non sappiamo se abbia una fidanzata o se è sposato e ha dei figli. Quel che è noto, invece, è che i suoi genitori in realtà sono conosciuti e hanno partecipato al Grande Fratello.

Forse non tutti li ricorderanno, ma i fan più affezionati del reality show ricorderanno la loro presenza durante la quinta edizione, durata appena 71 giorni (la più corta della storia) nel 2005. Chi sono i genitori di Michel Dessì? Suo padre e sua madre sono Alfio Dessì e Rosa “Rosy” Stagnitti. Entrambi di Taurianova hanno partecipato entrambi alla medesima edizione e si sono spesso contrapposti a un’altra coppia di quella stagione, i toscani Francesco Giusti e Giulia Ponsi.

Alfio e Rosy, genitori di Michel Dessì, hanno la stessa età e si sono fidanzati quando erano giovanissimi. Nella scheda di presentazione parlarono della loro storia e menzionarono anche Michel:

“Rosy Stagnitti è sposata da sedici anni con Alfio con cui ha un figlio di quattordici anni che si chiama Michel. Ha conosciuto il suo futuro marito all’età di dodici anni. Per potersi sposare ha fatto la fuitina perché suo padre, geloso, non vedeva Alfio di buon occhio. Gestisce insieme al marito due negozi d’abbigliamento”, come ricorda Biccy.

Michel Dessì e i suoi genitori

E voi conoscevate questo curioso aneddoto sull’inviato di Pomeriggio 5?

Dove seguire Michel Dessì: Instagram e social

Chi volesse può seguire Michel Dessì sui social. Il noto giornalista e inviato ha delle pagine social molto seguite. Per esempio lo troviamo su Facebook e su Instagram. Qui condivide tanto del suo lavoro tra servizi e fotografie.

Carriera

Durante la nuova edizione del 2023 di Pomeriggio Cinque condotta da Myrta Merlino, tra gli inviati abbiamo avuto modo di conoscere meglio Michel Dessì. Al lavoro l’abbiamo già visto a Controcorrente, Stasera Italia e scrive per Il Giornale, dove cura una rubrica ‘Il Rinoceronte’.