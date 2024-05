NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Maggio 2024

Oggi è arrivato un importante traguardo per Marco Mengoni: Due Vite è stata infatti certificata 6 volte Disco di Platino. Di conseguenza il cantante nel corso della sua carriera ha raggiunto per ben 80 volte il Platino.

Grande traguardo per Marco Mengoni

È stato un anno ricco di soddisfazioni professionali per Marco Mengoni. Come sappiamo infatti il cantante ha vinto il Festival di Sanremo 2023 con Due Vite, che nei mesi ha scalato le classifiche italiane. Poche settimane dopo l’ex vincitore di X Factor ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, portando a casa un ottimo risultato. Contemporaneamente Marco ha pubblicato il terzo e ultimo capito del progetto Materia, Pelle, per poi partire con il suo nuovo tour di stadi che ha registrato un sold dietro l’altro. Lo scorso febbraio come se non bastasse Mengoni è tornato all’Ariston, stavolta per affiancare Amadeus come co-conduttore.

Le sorprese per i fan non sono finite. Marco infatti già da tempo ha annunciato le date del suo prossimo tour, che si svolgerà sempre negli stadi nell’estate del 2025. Il cantante ha poi fatto intendere di essere tornato in studio e che nei mesi a venire arriverà un nuovo album di inediti. In attesa di scoprire cosa accadrà però proprio oggi l’artista festeggia un importante traguardo. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Poco fa è arrivata notizia che Due Vite è stata certificata 6 volte Disco di Platino. Ma non solo. Grazie a questo record, Marco Mengoni ha vinto ben 80 Dischi di Platino in tutta la sua carriera. Con un post sui social così il cantante ha ringraziato tutti i fan e non solo, che hanno contribuito a questo grande successo.

Mengoni nel mentre si sta concentrando sulla sua carriera e senza dubbio nei prossimi mesi potrebbero arrivare delle grandi sorprese per il suo pubblico.