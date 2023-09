NEWS

Nicolò Figini | 1 Settembre 2023

Michele Bravi torna ad Amici?

La nuova edizione di Amici è ormai alle porte. Stando alle indiscrezioni rilasciate sul web, infatti, sembrerebbe che i professori siano stati scelti. Per il ballo dovrebbero tornare Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo. Per quanto riguarda il canto, invece, rivedremo Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi ma non Arisa. Quest’ultima sarà giudice a The Voice Kids e il suo posto verrà preso da Anna Pettinelli. Tuttavia, anche qualcun altro vorrebbe tornare nel talent e stiamo parlando di Michele Bravi.

Nella giornata di ieri il cantante uscito da X Factor ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia e per l’occasione è stato anche intervistato. Oltre che parlare della settima arte, infatti, ha anche commentato un suo eventuale ritorno ad Amici:

“È stato un anno molto vario, molto bello, sono stato molto fortunato ed è giusto ringraziare sempre. Tornerei assolutamente ad Amici, il contatto con i giovani aiuta la creatività ed è fonte d’ispirazione”.

Michele Bravi, quindi, vorrebbe riprendere il suo ruolo come giudice nel Serale. La fase finale del talent andrà in onda non prima della prossima primavera. Di conseguenza c’è ancora molto tempo e tutto può capitare. Vedremo che cosa deciderà Maria De Filippi nel corso dei mesi. Ricordiamo, inoltre, che il giovane cantante è stato più volte ospite anche del pomeridiano su Canale 5.

Questo quanto riporta il sito Tag24. Per tale ragione un suo ritorno non è totalmente da scartare. A voi piacerebbe? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.