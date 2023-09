NEWS

Andrea Sanna | 1 Settembre 2023

Giulia Salemi

La reazione di Giulia Salemi al gesto di Dempsey

Ha preso ufficialmente il via il Festival del Cinema di Venezia, giunto alla sua 80esima edizione. Tante le celebrità del cinema sono arrivate in laguna, così come moltissimi volti noti dei social. Ieri a sfilare sul red carpet anche Giulia Salemi e il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. La coppia ha incantato tutti e sui social il loro momento in passerella è diventato virale.

Virale come un altro momento che ha coinvolto Giulia Salemi, che difficilmente dimenticherà questo episodio. L’ex protagonista del GF Vip ha infatti condiviso una storia in cui si complimenta con gli attori di “Ferrari”. Il film presentato a Venezia vede tra i suoi protagonisti Adam Driver nei panni dell’indimenticabile Enzo Ferrari. Ma non solo, perché nel ruolo di Pietro Taruffi troviamo Patrick Dempsey.

L’attore amatissimo in tutto il mondo è celebre per il personaggio dell’affascinante medico Derek Shepherd (soprannominato nella serie McDreamy ) nella longeva serie americana, Grey’s Anatomy. Sebbene abbia lasciato da diverso tempo il set del telefilm, Patrick Dempsey è rimasto nel cuore di tanti. Evidentemente Giulia Salemi (come tutti noi) è una sua grande fan ed entusiasta ha pensato bene di taggarlo su Instagram.

Storia Instagram di Patrick Dempsey, repost dal profilo di Giulia Salemi

Senza alcuna aspettativa l’influencer ha comunque provato a taggarlo. Nemmeno a dirlo Patrick Dempsey ha notato la menzione e ha ricondiviso la sua storia. Vi lasciamo immaginare la reazione di Giulia Salemi! Anzi, ve la raccontiamo noi. Dopo l’accaduto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha scritto subito sul suo canale broadcast ai follower:

“No raga, morta. Ma Patrick Dempsey che mi ha repostato”, ha scritto incredula Giulia Salemi, come mostrato dallo screen sottostante.

La reazione della Salemi sul suo canale broadcast

Inutile dirvi che questo “incontro” social tra Dempsey e la Salemi abbia fatto letteralmente esplodere il web.