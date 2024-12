Michele Bravi, nelle scorse ore, ha rivelato di aver realizzato un albero di Natale ispirandosi ad Alessandra Amoroso. Ecco la foto del creativo addobbo.

L’albero di Natale di Michele Bravi

Dopo essersi presa un periodo di pausa, Alessandra Amoroso è tornata sulle scene quest’anno grazie al Festival di Sanremo. Ha portato sul palco dell’Ariston una canzone molto emozionante e lei stessa si è commossa parlando della propria vita nell’ultimo periodo in conferenza stampa.

Nonostante tutte le polemiche che sono nate in questi anni appena passati, l’Amoroso ha sempre avuto al seguito i suoi fan più fedeli e tanti amici sui quali contare. Tra questi, per esempio, anche Michele Bravi che è anche andato a uno dei suoi ultimi concerti.

Ha documentato la serata attraverso il proprio profilo Instagram e in seguito ha fatto una rivelazione molto divertente ai suoi follower. Ha esordito come segue:

“Ve lo dico, ho fatto l’albero di Natale più bello di sempre. Ma prima facciamo un passo indietro. Qualche giorno fa stavo al concerto di Alessandra Amoroso e mentre urlavo senza vergogna tutte le sue canzoni ho avuto l’intuizione”.

A questo punto ha presentato a tutti, come potete vedere nella foto qui sotto, ‘Alessandra Alberoso‘. La parte inferiore è addobbata come un normale albero di Natale, mentre nella parte superiore è stata aggiunta una felpa verde e una maschera con le sembianze della cantante. “Ti amo, salvami il Natale“, ha commentato Michele Bravi prima di farsi un selfie con l’alberello.

L’albero di Michele Bravi in onore di Alessandra Amoroso

Tutti i suoi fan sono letteralmente impazziti sui social per questa trovata e, ridendo, qualcuno ha anche commentato: “Lui non è reale“. Chissà come risponderà, se lo farà, la vera Alessandra.