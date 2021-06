Ieri pomeriggio allo stadio Toni Zen di Rosà si è svolto il funerale di Michele Merlo, venuto a mancare qualche giorno fa all’età di 28 anni. Come è ormai tristemente noto, l’ex cantante di Amici 16 è stato colpito da una leucemia fulminante, che gli ha causato un’emorragia cerebrale. Il mondo dello spettacolo e il web intanto continua a piangere per la scomparsa di Mike, e in queste ore numerosi utenti hanno nuovamente ricordato con affetto Merlo. Nel mentre a commuovere il web è stata anche la toccante lettera d’addio che Luna Shirin Rasia, fidanzata di Michele, ha letto durante il funerale del suo compagno. Queste le sue strazianti parole:

“Al mio romantico ribelle. Non potevo non darti un ultimo saluto. Ancora fatico a crederci, è assurdo tutto ciò. Cerco di ricordare quanto bene tu mi abbia fatto e quanto importante tu sia stato per me, e automaticamente i pensieri brutti si annullano come per magia. […] Sai qual è la cosa pazzesca? Che probabilmente il destino ci ha scelti e ci ha donato qualcosa di speciale: un amore puro, semplice e prezioso. Fatico a spiegare tutto questo a parole. L’unica cosa chiara che ho è che mi hai salvata Miki e te ne sarò per sempre grata. Grazie a te so cosa voglio, so cosa merito e so chi sono. Se mi dovessero chiedere: ‘cosa ti manca da fare con Miki? Cosa ancora non ti ha dato?’, risponderei: ‘niente’. Miki mi ha dato tutto. In poco tempo ci siamo riempiti l’anima di purezza, ed è questo che a me serviva”.