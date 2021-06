Michele Merlo, l'autopsia conferma la causa del decesso

1 La conferma dell’autopsia

Sono passati sei giorni dalla scomparsa di Michele Merlo. Il cantante che abbiamo visto a X Factor, ma anche ad Amici 16, è venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante che gli avrebbe provocato un’emorragia cerebrale. Una tragedia che ha sconvolto tutti e di cui i familiari chiedono giustizia.

Il padre e la madre di Michele Merlo hanno infatti fatto sapere che, nonostante il malessere, il ragazzo inizialmente era stato rimandato a casa con una cura antibiotica, per poi avere un altro malore che ha provocato la terribile disgrazia. Per questo il signor Domenico e la signora Katia hanno richiesto venissero fatti tutti i controlli del caso. Dopo qualche giorno sembrano esserci risvolti.

Il Corriere della Sera fa sapere che è stata svolta l’autopsia. Il tutto come richiesto dai genitori del cantante, i quali vogliono la verità dopo il dramma che li ha colpiti. Ma non vi è alcuna novità. L’indagine non ha fatto altro che confermare la causa del decesso di Michele Merlo. Ecco quanto estrapolato dal sito:

« (…) è morto per una grave emorragia cerebrale dovuta a leucemia fulminante, così come diagnosticato all’ospedale Maggiore di Bologna dove era stato ricoverato d’urgenza la sera del 3 giugno e dove si è spento tre giorni dopo».

Questo dunque il responso, come si legge su Il Corriere, che ha approfondito quanto verificatosi nelle ultime ore. Continua…