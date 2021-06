1 Gli ex di Amici 16 ai funerali

Il 18 giugno a Rosà si sono tenuti i funerali di Michele Merlo. A partecipare sono stati in tantissimi e tra loro non sono potuti mancare gli ex compagni di Amici 16, che insieme a lui hanno vissuto un’esperienza incredibile. In questi giorni ognuno di loro ha mostrato vicinanza alla famiglia di Mike e nel loro piccolo stanno cercando di dargli la forza per andare avanti.

Dal video postato da Fanpage.it (CHE POTETE TROVARE QUI) sono stati in tanti ad aver raggiunto il paese di Michele Merlo per un ultimo saluto. In totale circa 1000 persone si sono strette intorno a mamma Katia, papà Domenico, la fidanzata Luna e tutti i parenti del giovane cantautore.

Dalle immagini si nota Riki Marcuzzo, ma ancora Federica Carta o Sebastian Melo Taveira. Presenti tra i tanti anche Oliviero Bifulco, che in queste settimane ha aggiornato i fan sulle condizioni di Michele prima del tragico epilogo. Oliviero e Mike erano davvero tanto amici e ancora oggi, dopo il talent, si frequentavano e avevano un legame davvero unico e speciale, che resterà per sempre indissolubile.

Tutti hanno voluto esserci per lui. Anche alcuni volti della politica come Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono stretti al dolore della famiglia di Michele Merlo. Famiglia che poche ore prima delle esequie ha postato l’ultimo messaggio di Mike. Andiamo a rileggerlo…