1 Il messaggio d’addio di mamma Katia

Dire addio al proprio figlio è contro natura ed è difficile da sopportare. La signora Katia, così come suo marito Domenico, si trovano a vivere un momento davvero drammatico, a causa della scomparsa di Michele Merlo, loro figlio. Il giovane cantautore di talento che abbiamo visto ad Amici 16, è stato stroncato all’età di 28 anni da una leucemia fulminante che gli ha provocato un emorragia cerebrale.

Già da qualche giorno stava male Michele Merlo, si era recato al pronto soccorso, ma era stato rispedito a casa. I medici non avevano capito che si trattava di qualcosa di davvero molto grave. Michele però si è sentito male, ancora una volta ed è stato trasportato in ospedale. Nonostante l’intervento chirurgico d’urgenza non c’è stato nulla da fare per il ragazzo, che ha visto così la sua vita sgretolarsi e spegnersi velocemente, da un giorno all’altro.

Un vuoto incolmabile per mamma Katia e papà Domenico che ora chiedono giustizia. In queste ore proprio la madre di Michele Merlo ha deciso di salutarlo con un messaggio bellissimo e toccante. Queste le sue parole:

«Ciao amore mio grande. Saluta tutti lassù. Però ricordati che qui sotto ci siamo noi e sarai tu che dovrai darci la forza per andare avanti, altrimenti non ce la possiamo fare!!! ok?».

Ha scritto la madre di Michele Merlo sul suo profilo Instagram, per poi aggiungere ancora:

«Sarai sempre la mia vita. “Mamma Katia”, mi chiamavi sempre così. Ti amo. Ti abbraccio con la tua canzone preferita».

Il post della mamma di Michele Merlo

Il brano in questione, che a Michele Merlo piaceva tanto, è la meravigliosa Nuvole Bianche di Ludovico Einaudi. E per questo mamma Katia, così come la chiamava lui, ha deciso di dedicargliela per dargli un ultimo saluto.

Straziante anche il messaggio di suo papà Domenico, scritto sempre nella giornata di ieri….