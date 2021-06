Due giorni fa la famiglia e gli amici più cari hanno dato l’ultimo saluto a Michele Merlo, scomparso tragicamente a causa di una leucemia fulminante che ne ha provocato un’emorragia cerebrale. A Rosà, il paese del cantante di Amici 16, si sono radunate circa 1000 persone per un commovente e doloroso addio.

Stando a quanto raccolto da Fanpage.it la conduttrice Maria De Filippi non era presente alle esequie di Michele Merlo, ma lo farà in forma strettamente privata lontano da telecamere e fotografi nei prossimi giorni. Ecco quanto riportato dal sito d’informazione:

“Oltre ad amici e parenti, personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, in molti si aspettavamo la partecipazione di Maria De Filippi ai funerali di Michele Merlo. La conduttrice non è stata avvistata tra i presenti alle esequie. Stando alle indiscrezioni che abbiamo raccolto sul posto, pare che la De Filippi farà visita alla famiglia di Merlo in privato, senza prendere parte ai funerali pubblici”.