1 Michele Morrone ha una fidanzata: ecco chi è

Sembrerebbe proprio che Michele Morrone abbia trovato un nuovo amore. A rivelarlo in anteprima ci ha pensato il settimanale Chi, come riporta anche Fanpage. L’attore, infatti, dovrebbe essersi legato alla fashion blogger Giulietta Borroni. A lui, infatti, è stata dedicata la copertina del nuovo numero. In un’immagine,inoltre, lo vediamo mentre la bacia teneramente sul collo e lei lo abbraccia.

Secondo quanto riporta la rivista, quindi, l’attore di 365 giorni avrebbe avvicinato la ragazza con un bacio sull’orecchio, passando poi a una coccola e a un bacio sul collo. Poco dopo scatta anche quello più passionale. Ma chi è questa ragazza? Giulietta Borroni dovrebbe avere 26 anni ed essere nata a Novara. Ha labbra carnose, capelli lunghi castani e occhi marroni.

Di lavoro fa l’organizzatrice d’eventi e sul suo profilo Instagram, che conta 19mila follower, scrive di saper come mettere le extension alle ciglia (lashmaker). Ha, infatti, trovato un suo posto nel mondo dell’estetica e della cura del suo corpo. Ha sempre sognato di fare l’attrice, vedremo se questa sua aspirazione si realizzerà un giorno. Nel frattempo sta uscendo con Michele Morrone, il quale è impegnato sul set del sequel di 365 giorni. Si tratta di un film molto chiacchierato, nel bene e nel male.

Si tratta di una trilogia. Il primo capitolo è uscito su Netflix nel 2020, mentre il secondo verrà rilasciato probabilmente nei prossimi mesi. È l’adattamento dei romanzi scritti da Blanka Lipinska, un’autrice di origine polacca. Proprio con quest’ultima, però, l’attore ha avuto un piccolo diverbio sui social. Andiamo, perciò, a vedere cos’è accaduto qualche tempo fa e cosa ha fatto arrabbiare l’interprete di Massimo nella pellicola. Continuate a leggere…