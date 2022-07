1 Lo sfogo di Michele Morrone

Michele Morrone non ci sta e sui social denuncia l’accaduto verificatosi nelle scorse ore. L’attore, come raccolto da Whoopsee, ha ritrovato una serie di graffi che hanno rigato la carrozzeria della sua auto. Per questo ha postato una serie di storie su Instagram dove ha raccontato l’accaduto e in qualche modo risposto anche alla persona che gli ha arrecato questo importante danno.

In una serie di video pubblicati sul suo profilo, Michele Morrone ha mostrato ai suoi follower la sua macchina e i graffi che qualcuno gli ha fatto con una chiave o oggetto simile. Così l’attore ha raccontato l’accaduto ai suoi fan e ha scritto le seguenti parole: «Guardate come alcune persone si sono divertite a rovinare la macchina di qualcun altro. Forse perché sono gelosi? Non lo so». Al video ha aggiunto anche le seguenti parole poco dopo per iscritto: «Al genio che ieri sera si è divertito a graffiarmi tutta la macchina con una chiave: Io domani mattina cambio macchina se voglio e me ne prendo una nuova. Tu invece rimani il solito cog****e invidioso di sempre. Ti bacio».

Ma non è finita. A seguire sempre Michele Morrone ha voluto rivolgersi direttamente all’hater in questione, spiegando di aver capito di chi si tratta e lanciandogli così una chiara stoccata:

«Il fatto è che, io ho capito chi sei perché sono anni che mi mandi questi messaggi minatori preannunciando quello che avresti fatto. Però io magari domani mi alzi, voglio comprarmi una lambo, lo faccio. Tu rimani là con la chiave in mano e guardi, con la chiave della cantina». (QUI IL VIDEO CON LO SFOGO dell’attore)

Ora Michele Morrone provvederà con la riparazione del mezzo, ma si è detto chiaramente infastidito per il fatto. Le notizie sull’attore non sono finite qui, dato che presto lo rivedremo ancora in TV…