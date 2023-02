NEWS

Andrea Sanna | 23 Febbraio 2023

Michelle Hunziker e il gossip con Giovanni Angiolini

Non solo il momento emozionante tra Eros Ramazzotti e la figlia Aurora, che tanto ha commosso Michelle Hunziker. Durante la prima puntata di Michelle Impossible & Friends Katia Follesa, di tanto in tanto, ha fatto incursione in studio con battute e momenti d’intrattenimento.

L’attrice comica ha invitato la conduttrice a trascorrere con lei qualche minuto di relax, portandola ad accomodarsi nella lunga scalinata a centro studio. Con ironia Katia Follesa ha fatto sapere a Michelle Hunziker di aver organizzato uno spazio tutto loro. Tra chiacchiere e un piccolo rinfresco a base di pizza.

Tra i tanti argomenti si è anche finiti a parlare di gossip per un secondo e della vita privata di Michelle Hunziker che, questa estate, ha tanto attirato l’attenzione del pubblico. La Follesa, infatti, una parola tira l’altra, ha accennato al flirt che l’amica ha avuto durante l’estate con l’ex gieffino Giovanni Angiolini (poi concluso), a seguito della rottura con il marito Tomaso Trussardi.

Sebbene Michelle Hunziker non abbia mai espressamente parlato della cosa, ieri è venuta a galla. In che modo? Katia Follesa stava facendo dell’ironia sulla conduttrice, parlando dei vari esercizi fisici per tenersi in forma. A un certo punto l’attrice ha preso alla sprovvista la conduttrice: “Ti dico una cosa, il mio dottore mi ha visto più volte nuda di mio marito”.

Poco dopo Katia Follesa ha voluto pungere un po’ Michelle Hunziker: “Anche tu… quest’estate il dottore ti ha visto più volte nuda di tuo….”. La conduttrice, che era seduta accanto a Katia, si è alzata per poi scappare via: “Ok Katia, è stato belle… me ne vado”, ha detto ridacchiando, andando così a chiudere l’argomento. Sul sito di Mediaset Infinity è disponibile il video completo.

Dunque Michelle Hunziker non si è espressa più di tanto sull’argomento che tanto ha infiammato il gossip estivo. Dopo diversi mesi di frequentazione, in cui sono stati sorpresi un po’ ovunque tra Italia e estero, come dicevamo, la frequentazione è giunta al capolinea.