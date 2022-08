Michelle Hunziker, una nota conduttrice fa rivelazioni sulla nuova relazione della showgirl

1 Le vicende di Michelle Hunziker in vacanza in Sardegna

Qualche settimana fa è stata confermata la nuova relazione di Michelle Hunziker, con cioè Giovanni Angiolini. I due non si nascondo e proprio a fine luglio sono usciti allo scoperto, fotografati in atteggiamenti intimi. Ora la coppia si trova in Sardegna, in Costa Smeralda per la precisione, regione di origine dell’imprenditore.

Proprio qui i due si stanno vivendo questo amore a quanto pare proprio come due adolescenti. Sì perché è arrivata la testimonianza di una nota conduttrice (di cui non viene fatto il nome) che li avrebbe visti “amoreggiare”. Ma non solo, pare che si comportino in modo molto spinto. A raccontare tutto questo è Alberto Dandolo su Dagospia con i suoi indovinelli. Sul sito si legge infatti:

“La conduttrice è da sempre di larghe vedute detestando i facili moralismi. Il volto noto è però rimasta sconvolta (seppur piacevolmente) dalle focose acrobazie ed effusioni ‘affettive’ che una esuberante Michelle Hunziker qualche giorno fa rivolgeva al suo neo fidanzato bonazzo sardo. Le due primedonne frequentano le spiagge della Costa Smeralda. Di chi stiamo parlando?”.

Chi sarà questa nota conduttrice, poco moralista, che ha visto tutto rimanendo un po’ sconvolta? Noi non lo sappiamo, ma è interessante leggere la sua testimonianza sulla nuova coppia.

