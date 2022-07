1 Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non si nascondono più

Solo qualche mese fa Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno annunciato la fine del loro matrimonio dopo 10 anni di vita insieme. Questo quanto si leggeva nel comunicato rilasciato: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia“.

Da qualche settimana però proprio Michelle Hunziker è tornata al centro del gossip e delle cronaca rosa. Il settimanale Chi ha infatti beccato la conduttrice svizzera insieme a Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello. La rivista ha immortalato i due anche mentre si scambiavano un bacio, e in merito si leggeva:

“SU “CHI” I PRIMI BACI DI MICHELLE HUNZIKER E GIOVANNI ANGIOLINI NELLA LORO ROMANTICA FUGA A PARIGI- Sul numero di “Chi” in edicola questa settimana uno scoop clamoroso: i baci fra Michelle Hunziker e il chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini. Possiamo ufficializzare così, il legame fra la Hunziker, che qualche mese fa ha annunciato la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, e il medico più sexy d’Italia, così è stato definito dalla rete, che vanta anche una partecipazione al GF 14”.

Adesso dopo settimane di gossip e pettegolezzi, pare che Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini abbiano deciso di non nascondersi più e di uscire finalmente allo scoperto, confermando la loro relazione. I due infatti sono stati avvistati insieme in un locale in Sardegna, mentre si scatenano, ballano e si scambiano baci in pubblico. Il video è stato postato da Deianira Marzano sui social, e in pochi minuti ha fatto il giro del web.

Michelle Hunziker in Sardegna insieme a Giovanni Angiolini. pic.twitter.com/tJiBBbM1LL — disagiotv (@disagio_tv) July 25, 2022

Nel mentre di recente Michelle ha anche parlato di Eros Ramazzotti, e del loro rapporto oggi. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.