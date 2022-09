Da diversi mesi a questa parte come sappiamo c’è stata una ritrovata unione tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La conduttrice e il cantante hanno infatti ripreso a mostrarsi insieme, segno dunque che i due sono in ottimi rapporti. La presentatrice svizzera, insieme a sua figlia Aurora, ha anche partecipato al videoclip del singolo Ama, e proprio Eros, nel corso di un’intervista, parlando del legame con Michelle ha affermato:

“Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice. Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice. La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare. L’amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere. Quando leggo di mariti che uccidono le loro compagne o di padri che ammazzano i figli, penso che davvero viviamo in un mondo capovolto, in cui il rapporto più bello, più nitido, quello che, quando cambia natura, può trasformarsi in affetto eterno, può diventare invece annientamento dell’altro o possesso fragile ed egoista”.