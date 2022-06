Oggi Eros Ramazzotti ha rilasciato il video del suo nuovo singolo intitolato “Ama“. Una produzione Vertigo e Radiorama da una sua idea e di Sergio Pappalettera. All’interno, però, forse i fan non si aspettavano di vedere due partecipazioni molto speciali. Ci stiamo riferendo all’apparizione di Michelle Hunziker e della figlia Aurora. Mentre il cantante è al centro della scena, intorno a lui notiamo delle ragazze vestite con un abito scuro e gli occhiali da sole, come delle bodyguard.

A un certo punto, però, vediamo anche Michelle e Aurora. Anche loro due, infatti, diventano sempre più protagoniste del videoclip. Non solo vengono inquadrate più spesso andando avanti con il minutaggio, ma baciano e abbracciano quello che per un è l’ex marito e per l’altra il padre. Momenti molto divertenti e dolci che si concludono con una inquadratura di loro tre che guardano dritti in camera. Qui sotto vi lasciamo il video che trovate su YouTube.

La relazione tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è iniziata nel 1995 e un anno dopo hanno avuto la figlia Aurora. Nel 1998, invece, sono convolati a nozze ma nel 2002 decidono di separarsi. Ma qual è stata la causa di quella che per molti è stata una rottura inaspettata? A raccontarlo a Verissimo, molto tempo dopo, è stata proprio la conduttrice:

Sono entrata in questa setta senza neppure accorgermene. Per controllarmi mi hanno allontanato dai miei affetti e fatto leva sulle mie debolezze. Mi filtravano le telefonate, non potevo parlare neppure con mia madre, che non ho visto per quattro anni. Mi hanno fatto lasciare la mia agenzia e convinta ad aprire una nuova società, finanziata totalmente da me. Ovviamente pagavo e davo da mangiare a tutti loro. Ad un certo punto mi hanno persino convinta a cedere tutte le mie quote a loro. Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta “o me o loro” io ho scelto loro.