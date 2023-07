NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Luglio 2023

Il video di Michelle Hunziker sconvolge il web

Sono stati mesi intensi gli ultimi per Michelle Hunziker. Di recente infatti l’amata conduttrice è diventata nonna per la prima volta, dopo che sua figlia Aurora Ramazzotti ha dato alla luce un bellissimo bambino, Cesare Augusto. In queste settimane così la presentatrice svizzera si sta godendo questo nuovo capitolo della sua vita, e spesso si mostra sui social insieme al suo piccolo nipotino. Nel mentre Michelle sta anche ricaricando le energie prima di tornare a lavoro, e nei prossimi mesi arriveranno tante novità per tutti i fan. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che ha lasciato il web senza parole. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come sappiamo Milano è stata colpita da un vero nubifragio, che ha arrecato numerosi danni alla città, tra cui alberi sradicati, macchine distrutte, e danneggiamenti alle case dei cittadini. Anche l’appartamento di Michelle Hunziker non è stato risparmiato e così la conduttrice ha mostrato sui social il suo terrazzo distrutto a seguito di quanto accaduto. La presentatrice come se non bastasse ha affermato:

“Il mio terrazzo a Milano. Ragazzi in 26 anni che vivo a Milano mai visto una cosa così”.

Michelle Hunziker mostra i danni al suo terrazzo dopo il nubifragio a Milano pic.twitter.com/yRczI4LKrA — disagiotv (@disagio_tv) July 26, 2023

Per fortuna però pare che, a parte il terrazzo, Michelle Hunziker non abbia riscontrato ulteriori danni in casa. Nel mentre in questi giorni la conduttrice ha rilasciato un’intervista a Oggi.it, durante la quale ha parlato della sua attuale vita sentimentale. Michelle ha così affermato di essere single, e in merito ha dichiarato: “Mi dedico al mio nipotino, alle mie figlie e alle amiche. Sono focalizzata sulla gioia di vivere. La ‘singletudine’ è uno stato da godersi. C’è il tempo per l’amarezza e poi c’è quello per assaporare tutto quello che hai. Io ho seminato molto amore intorno a me e ne sono circondata grazie alla mia famiglia allargata”.