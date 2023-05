NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Maggio 2023

La commozione di Michelle Hunziker

Sono passate alcune settimane ormai da quando Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha dato alla luce il suo primo figlio, Cesare, nato dall’amore con Goffredo Cerza. La coppia così si sta godendo questo nuovo capitolo, venendo sostenuta dai nonni, sempre presenti al fianco dei due. Proprio nelle ultime ore a fare il giro del web è stato un dolce video della Hunziker, che ha commosso il web. Nel filmato infatti vediamo Michelle mentre dà il latte a suo nipote Cesare, per poi scoppiare a un tratto in lacrime. La conduttrice svizzera, emozionata, ha poi aggiunto:

“Ogni volta che lo guardo mi viene da piangere. Perché ti assomiglia, perché cioè è pazzesco dai. La vita è pazzesca”.

Michelle Hunziker si commuove mentre allatta suo nipote Cesare pic.twitter.com/Lvlmwzspww — disagiotv (@disagio_tv) May 29, 2023

Nel mentre solo pochi giorni fa proprio Michelle Hunziker ha rilasciato una lunga intervista al settimanale F, durante la quale ha parlato del suo ruolo da nonna. Queste le dichiarazioni della presentatrice: “Quando ho in braccio Cesare gli dico “amore della nonna”, con gli altri mi piace anche “mamma al cubo”. Capisco però chi prova un po’ di fastidio, perché la parola nonna è subito collegata alla terza età. Come quando ho compiuto 40 anni e tutti mi dicevano “vedrai che ti stancherai più facilmente, se farai tardi la sera avrai l’hangover, ti cambierà il metabolismo”. Niente di tutto questo mi è successo, eppure ho 46 anni. Quindi finché sto bene non ci penso”.

Ma non è finita qui. Michelle infatti in seguito ha aggiunto: “Sono a tutti gli effetti la nonna, come sono stata la mamma di Auri. Anche se avevamo pochi anni di differenza, che ci hanno consentito di avere un rapporto più empatico, non sono mai stata “l’amica”. Ora sono fiera di essere nonna e faccio la nonna. Ma anche la mamma”.