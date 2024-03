Micol Oliveri quanto guadagnava a stagione con I Cesaroni (SPOILER: tanti soldi!)

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Marzo 2024

I Cesaroni

Sapete quanto guadagnava Micol Olivieri per ogni stagione de I Cesaroni nel ruolo di Alice? A svelarlo lei in un podcast

Ricordate Micol Olivieri ne I Cesaroni? I più nostalgici non avranno problemi a rammentare quando vestiva i panni di Alice Cudicini, figlia Lucia Liguori (interpretata da Elena Sofia Ricci). A distanza di tanti anni l’attrice, oggi influencer, ha svelato il suo guadagno per ogni stagione dell’amata serie TV.

I Cesaroni, quanto guadagnava Micol Olivieri

Per mesi si è parlato di un possibile ritorno de I Cesaroni in TV dopo una frase criptica di Claudio Amendola a Verissimo. Ora però è praticamente confermato e a giugno inizieranno le riprese per la nuova stagione. Tanti torneranno sul set, ma non ci sarà Micol Olivieri.

L’attrice, che oggi svolge il ruolo di influencer, ha svelato le ragioni che l’hanno spunta a cambiare vita nel podcast No Lies. In maniera molto schietta, Micol Olivieri ha anche detto senza problemi quanto guadagnava con I Cesaroni dopo ogni stagione (sei per la precisione).

Durante la chiacchierata, Micol Olivieri ha svelato che i pagamenti avvenivano appunto a stagione, spiegando che c’era un anticipo all’inizio e poi mensilmente c’era un guadagno e una parte finale del cachet. In quel periodo era minorenne, non ricorda molti dettagli, ma più o meno il procedimento era quello spiegato. A quel punto la confessione sul guadagno:

“(….) Tanti pensano che fare gli attori significhi avete necessariamente tantissimi soldi. Allora, dieci anni fa c”erano molti soldi che giravano, noi guadagnavamo bene, anche più di 100.000€ a stagione”.

Nel suo racconto Micol Olivieri ha fatto sapere come in realtà le cose oggi sarebbero molto cambiate e i guadagni decisamente più bassi, salvo contratti con reti televisivi importanti e il curriculum dell’attore in questione. Per gli altri però, rispetto al passato, si sono ridotti.

Oltre a spiegare di non essere molto affine al mondo dello spettacolo, Micol Oliveri racconta come il lavoro di influencer sia assolutamente redditizio, anche più di fare l’attrice. Ci ha tenuto a precisare questo punto per tutti coloro che spesso le domandano perché non abbia proseguito con la recitazione: “In realtà a livello di guadagni, se devo essere sincera, si guadagna molto bene in questo lavoro. Quindi da questo punto di vista va benissimo”.

Con queste parole peraltro quindi è abbastanza chiaro che Micol Olivieri, salvo colpi di scena, non la vedremo sul set per il ritorno in TV de I Cesaroni.