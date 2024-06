Giornata da incubo per l’attrice Micol Olivieri! Tentato furto dell’auto e profilo hackerato

Social

Andrea Sanna | 8 Giugno 2024

La nota attrice per il suo ruolo ne I Cesaroni, Micol Olivieri (oggi influencer), ha vissuto una brutta disavventura nelle scorse ore. Non solo il tentato furto della sua auto, ma qualcuno ha tentato di hackerare il suo profilo social. Il tutto nello stesso giorno!

Micol Olivieri, la sua giornata da incubo

Quando si dice: giornata da incubo! Micol Olivieri sembra saperne qualcosa. L’attrice, nota per il suo ruolo ne I Cesaroni (vestiva i panni di Alice Cudicini), ha vissuto una disavventura vera e propria.

Mentre tornava dalla spiaggia insieme alla sua famiglia si è accorta che qualcuno ha distrutto il vetro dell’auto. Forse chi l’ha fatto pensava di poter rubare qualosa all’interno. Micol Olivieri ha rivelato il fatto sui suoi social:

“Tornando dal mare, andiamo a riprendere la macchina, vetro spaccato, quello piccolo, un delirio, per fortuna non hanno rubato nulla, non c’era niente da rubare, vetri ovunque”.

Ma oltre al danno anche la beffa! Poco dopo Micol Olivieri si è accorta che un altro guaio per lei era dietro l’angolo. Non riusciva infatti ad accedere al suo profilo Instagram. E no, non si è trattato di uno dei bug che spesso colpiscono l’applicazione.

“Avevo il telefono scarico, lo metto in carica e appeno lo riaccendo vedo che non riesco ad accedere ad Instagram, mi sembrava strano, non trovo proprio il mio account”.

Fortunatamente Micol Olivieri ha potuto contare sull’aiuto di un suo stimato collaboratore, specializzato in tecnologia Meta (coloro che gestiscono social come Facebook e Instagram). Ed è qui che ha scoperto il tutto.

Pare infatti che qualcuno abbia tentato l’accesso un’ora prima da Casablanca e abbia provato ad hackerare il suo profilo:

“Hanno cambiato tutto, gli accessi, infatti non lo vedevo più. Io sono sempre stata paranoica, ma penso che ognuno debba fare il suo. Rispetto a qualche anno fa Instagram ci da qualche aiuto in più per metterlo in sicurezza, ma dovete saperlo fare ed avere persone che fanno questo lavoro, Instagram è la vostra azienda, il mio lavoro, Anto mi ha salvato”.

Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi e Micol Olivieri è riuscita a recuperare il suo account ufficiale. Ma si può proprio dire che la giornata vissuta è davvero da scordare!