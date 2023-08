NEWS

Andrea Sanna | 21 Agosto 2023

La rapina a Miguel Bosé

Otto uomini armati si sarebbero introdotti nella casa di Miguel Bosé a Città del Messico il 18 agosto, intorno alle 20:30. Il cantante e conduttore pare si trovasse nella sua abitazione quando si è verificato l’accaduto. A riferirlo sono alcuni media internazionali come El Español. La notizia è stata diffusa dal presentatore televisivo messicano Gustavo Adolfo Infante.

Stando a quanto trapelato dal portale spagnolo e dalle fonti messicane, Miguel Bosé in quel momento sembrerebbe essersi concesso del riposo e del tempo insieme ai due figli Tadeo e Diego. L’artista a causa di un attacco influenzale pare abbia preso qualche giorno di riposo per riprendersi. Ma mentre beveva del tè, all’improvviso alcuni uomini incappucciati si sarebbero introdotti nel suo appartamento. In 8 avrebbero fatto irruzione in casa, provando così a derubarlo.

Stando al racconto riferito da El Español pare che Miguel Bosé in quel preciso istante pare si trovasse al piano superiore. I due figli, che hanno 11 anni, avrebbero sentito dei rumori sospetti e allarmati avrebbero raggiunto il papà. Lui pare averli tranquillizzati. Uno dei malviventi avrebbe persino puntato una pistola alla tempia del cantante.

Successivamente Miguel Bosé, insieme ai figli e alle collaboratrici domestiche sarebbero stati presi e rinchiusi in garage. Nel mentre i ladri avrebbero rubato gioielli e del denaro, ma non avrebbero toccato le opere d’arte presenti nell’abitazione. Ma non solo. Per allontanarsi e non lasciare tracce, gli uomini pare abbiano rubato il suv del cantante e portato con loro il suo autista. Fortunatamente veicolo e conducente sono stati localizzati. Ancora a piede libero i rapinatori.

La notizia sul furto subito da Miguel Bosé si è diffusa rapidamente ed è stata ripresa dalla stampa di tutto il mondo. Al momento il cantante non ha commentato la notizia sui suoi profili social ufficiali.